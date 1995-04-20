Alquimista de Tendencias: Convierta el caos del mercado en oro comercial

¿Está cansado de señales contradictorias y de quedar atrapado en el lado equivocado de la tendencia? El indicador Trend Alchemist corta el ruido para ofrecerle puntos de entrada y salida claros y de alta probabilidad.

Este potente sistema combina el filtrado fiable de tendencias de las Medias Móviles Exponenciales Múltiples (EMA) con la sincronización precisa del Oscilador Estocástico. No sólo le muestra la tendencia, sino que confirma la alineación del mercado y señala el momento perfecto para una inversión o continuación, ¡dibujando flechas brillantes e inconfundibles directamente en su gráfico!

Ventajas clave que le encantarán:

Confirmación de tendencia inquebrantable: El sistema utiliza cuatro EMAs estratificadas(23, 46, 115, 230) para filtrar rigurosamente las caídas laterales y las señales falsas. Sólo obtendrá señales cuando las tendencias a corto, medio y largo plazo estén perfectamente alineadas.

Tiempo de precisión: La lógica estocástica incorporada espera a que el precio alcance una zona de sobrecompra (por encima de 70) o de sobreventa (por debajo de 30) y, a continuación, activa una señal en el momento en que se invierte de manera decisiva de nuevo en el rango de negociación. Ya no tendrá que adivinar cuándo ha terminado el retroceso.

Señales visuales claras: Olvídese del desorden. El indicador coloca flechas claras e intuitivas de COMPRA (flecha hacia arriba) y VENTA (flecha hacia abajo) justo en su gráfico, indicándole exactamente cuándo actuar.

Alertas personalizables: No vuelva a perderse una configuración perfecta. Obtenga notificaciones instantáneas a través de alertas emergentes, notificaciones de la aplicación móvil o correo electrónico tan pronto como aparezca una señal confirmada.

Rendimiento de un vistazo: Un Panel de Información detallado en su gráfico proporciona un resumen en tiempo real de la alineación actual de la EMA, la dirección de la tendencia principal y el estado del Estocástico, para que siempre conozca la tendencia del mercado.

Controle sus operaciones con estos potentes parámetros:

El Trend Alchemist le da control total sobre su lógica central:

EMA230_Period, EMA115_Period, EMA46_Period, EMA23_Period: Ajuste los periodos de las cuatro Medias Móviles Exponenciales utilizadas para el filtrado crucial de tendencias y la comprobación de la alineación.

KPeriod, DPeriod, Ralentización: Personalice los parámetros estándar del Oscilador Estocástico para ajustar con precisión la sincronización de sus señales.

ActivarNotificar: Activa/desactiva todas las funciones de alerta.

SendAlert: Activa la ventana emergente de alerta en el escritorio.

SendApp: Activa las notificaciones push en su aplicación móvil MT4/MT5.

SendEmail: Activa las alertas por email a tu dirección registrada.

AlertDelaySeconds: Establece un retardo mínimo entre alertas para evitar el spam de notificaciones.

ArrowOffset: Controla la distancia de las flechas de señal desde la vela alta/baja, manteniendo su gráfico limpio.

Desplazamiento: Le permite desplazar el cálculo de la señal a barras anteriores para realizar pruebas retrospectivas y análisis históricos.

