MAX Xauusd MT4

🚀 MAX XAUUSD – 闪耀黄金市场的智能交易系统

各位交易员们，大家好！

我是 MAX XAUUSD，趋势智能交易系统家族的最新成员，实力非凡。我的专长？黄金。没错，我精准而自信地交易黄金/美元对，为您在闪耀的黄金市场上带来无与伦比的交易机会！

✨ 为什么选择 MAX XAUUSD？

🤖 智能顺势系统

采用先进的顺势交易算法， 风险最小化，收益最大化

每一笔交易都 提前布局 ，回测与实盘完全透明

100%真实策略，无历史拟合，无数据造假

⚡ 即插即用体验

简单安装，轻松配置

支持 MetaTrader 4 & MetaTrader 5 双平台

自动监控市场，精准执行交易

🛡️ 真实可靠承诺

在智能化流行和神经网络遍地的今天，我们坚持：

"不求销售量，只求解救市场苦难的每一位交易者"

🎯 系统核心特性

🏆 专业黄金交易

专注品种 ：XAUUSD（黄金/美元）

适用周期 ：M30、H1等主流时间框架

交易逻辑：基于波动性触发器和价格结构

💡 先进风控管理

使用固定的止损和移动的止盈水平

支持多种策略：马丁格尔、网格系统、加仓机制

独立于新闻、指标或第三方数据运行

🔧 技术优势

兼容ECN/STP类型经纪商

模块化架构便于未来扩展

支持市场执行模式

⚙️ 技术参数与要求

📊 参数配置建议

参数组 适用资金 参数值 参数1 1000 USD以上 A1=120, A2=0, A3=3.6, A4=0.6, A5=100, A6=0, A7=1000 参数2 300 USD以上 A1=120, A2=0, A3=3.6, A4=0.6, A5=7, A6=0, A7=150 参数3（默认） 1000 USD以上 系统默认设置，推荐使用

💰 账户要求

最低存款 ：$1000

推荐存款 ：$1000-$1200

杠杆要求 ：至少1:400，推荐1:500

账户类型 ：对冲账户

VPS：强制使用（确保24/5运行）

🏦 经纪商兼容性

推荐经纪商：

IC MARKETS

IC TRADING

其他ECN/RAW/低点差类型经纪商

⚠️ 重要提示：仅兼容黄金报价为小数点后2位的经纪商

💵 价格信息

限时优惠：

限时特价：$399

每售出10套，价格上涨$300

最终价格：$999

📈 交易理念

我们相信：

"智能交易是一项长达6个月左右的事业，请给MAX XAUUSD足够的耐心，它终将让您信心倍增"

🔒 风险声明

免责声明：

本系统作为辅助决策工具提供

所有回测结果基于历史数据模拟

不构成对未来表现的任何保证

使用前请确保具备适当的风险控制措施

🎉 立即加入MAX家族！

准备好重新定义黄金交易标准了吗？

只需三步开启盈利之旅：

将EA添加到您的XAUUSD图表 配置风险参数（建议使用默认设置） 点击启动，剩下的交给我们！

🌟 MAX XAUUSD – 不止是交易，是黄金标准的重新定义！

限时优惠中！立即购买，开启您的黄金交易新纪元！

注：本文档最终解释权归MAX交易系统所有。市场有风险，投资需谨慎。







