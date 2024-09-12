Max permitted trade volume for the asset
- Utilidades
- Conor Mcnamara
- Versión: 2.0
- Actualizado: 25 noviembre 2025
Esta es una herramienta simple para mostrar el tamaño máximo de lote permitido para cualquier activo basado en el tamaño de su cuenta (o más exactamente el margen libre), y el apalancamiento.
Se mostrará el tamaño máximo de lote permitido, y luego la secuencia de comandos, naturalmente, salir después de 3 segundos que le da tiempo suficiente para ver la información. Cuando tienes una posición activa, calculará el número máximo de lotes que quedan mientras una posición de un cierto tamaño de lote ya está en marcha. Antes de que el script termine, eliminará automáticamente todos los objetos y comentarios.
