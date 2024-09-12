Max permitted trade volume for the asset

Это простой инструмент для отображения максимального размера лота, разрешенного для любого актива, в зависимости от размера вашего счета (или, точнее, свободной маржи) и кредитного плеча.

Он отобразит максимально допустимый размер лота, а затем скрипт естественным образом завершит работу через 3 секунды, что дает вам достаточно времени, чтобы увидеть информацию. Если у вас есть активная позиция, она рассчитает максимальное количество оставшихся лотов, пока позиция определенного размера лота уже активна.

Прежде чем сценарий завершится, он автоматически удалит все объекты и комментарии.