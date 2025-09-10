Errores, fallos, preguntas - página 791
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
A continuación, una sencilla fórmula Nivel de margen= Saldo / Margen (constante). En consecuencia, con el crecimiento del saldo se obtiene el aumento del nivel de margen.
Te he dado la fórmula exacta (es la inversa de la que tú has dado) y adicionalmente he dado su significado "carga de la cuenta".
Cuanto menor sea el valor del margen * 100% / capital, menor será la carga de la cuenta y mayor será el margen de seguridad.
Merece la pena, por favor, escriba.
1. Gracias. Espero que sea correcto.
2.Mañana te daré más detalles, pero ahora se da la siguiente situación.
Al terminar o detener la optimización, el botón Start-Stop permanece inactivo y desvanecido.
No puedes cambiar o iniciar nada en la primera pestaña, tienes que reiniciar el terminal.
El registro muestra que hubo una parada del usuario.
XP 32 bits, Win 7 32 bits.
Karlson 2012.08.02 00:30 # Después de terminar o al detener la optimización, el botón Start-Stop permanece inactivo y desvanecido.
Confirmado, hay un error y es muy repetible. Además, los resultados de optimización del Asesor Experto que probé anoche han cambiado radicalmente - por ejemplo, el número de operaciones con los mismos parámetros ha disminuido 4 veces. Desgraciadamente, no he guardado los resultados de las carreras de ayer y no puedo rastrear por qué es así, sólo constato el hecho por ahora.
El terminal se bloquea en la nueva construcción durante la optimización
Requisición #450637
El terminal se bloquea en la nueva construcción durante la optimización
Requisición #450637
Más sobre genética. El probador, por alguna razón, cree arrogantemente que con miles de millones de variantes encontrará la mejor en 1280 ejecuciones. ¡Y se detiene después de eso! Convencerlo de que cuente tradicionalmente con al menos 10 mil variantes no funciona... Recompilar, etc., no ayuda. ¡Qué lástima!
No, en serio, ¿qué hacer? No puedo detenerlo en absoluto.
Karlson 2012.08.02 00:30 # El botón Start-Stop permanece inactivo y desvanecido después de terminar o al detener la optimización.
Confirmo que el fallo está ahí y es muy repetible. Además, cambió radicalmente los resultados de la optimización del EA que probé anoche - por ejemplo, el número de operaciones con los mismos parámetros ha disminuido en 4 veces. Desgraciadamente, no he guardado los resultados de las carreras de ayer y no puedo rastrear por qué es así, sólo constato el hecho por ahora.
Sí, es un error horrible. Cada vez que se recarga el terminal es inusual ))))
Acababa de arreglar el número de tratos y operaciones (funciona correctamente) y tenía la esperanza de volver a probarlo todo, pero he fallado))
Hoy además:
Más sobre genética. El probador, por alguna razón, cree arrogantemente que con miles de millones de variantes encontrará la mejor en 1280 ejecuciones. ¡Y se detiene después de eso! Convencerlo de que cuente tradicionalmente con al menos 10 mil variantes no funciona... Recompilar, etc., no ayuda. ¡Qué lástima!
No, en serio, ¿qué hacer? No puedo detenerlo en absoluto.