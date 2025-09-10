Errores, fallos, preguntas - página 395
OnInit funciona de forma extraña en el indicador. Si el terminal se inicia después de una larga inactividad (varias horas), EventSetTimer devuelve false, error 4102. Si reinicio el terminal o simplemente cambio de horario, empieza a funcionar. ¿Cómo puedo combatirlo?
Pregunta para los desarrolladores. Antes, en las propiedades del indicador en el menú "Aplicar a", además de todo lo que aparece, se podía seleccionar "datos del primer indicador". Ahora no es posible hacerlo:
¿Se ha eliminado por alguna razón?
Por favor, díganme cómo FileReadString() mueve el puntero del archivo al leer desde un archivo .csv
Al leer cualquier archivo con cualquier función, el puntero se desplaza al número de bytes leídos.
Entonces dime qué estoy haciendo mal, el puntero está mal desplazado, aquí está el código
En el registro aparecen las siguientes líneas
2011.05.24 21:44:06 read_test (EURUSD,M1) 1 142
2011.05.24 21:44:06 read_test (EURUSD,M1) 0 286
contenido del archivo file01.csv:
1;2;3;5;1.41299999;1.41250002;1.41199994;1.41149998;2011.05.24 17:23;5
añadir FILE_ANSI
el resultado ha cambiado, pero aún no es el esperado - la segunda línea sólo ha cambiado
2011.05.24 22:01:32 read_test (EURUSD,M1) 1 142
2011.05.24 22:01:32 read_test (EURUSD,M1) 0 288
No has configurado eldelimitador . El valor por defecto es '\t'.
y estás buscando ';'.
No has puesto un delimitador. El delimitador por defecto es '\t'.
y veo que necesitas ';'.
Añadido el delimitador, sin FILE_ANSI parece que funciona, gracias por la ayuda.