Errores, fallos, preguntas - página 790
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Añadir m_smbinf.RefreshRates() .
Hay 2 errores durante la compilación: error interno #-1006 y error de escritura EX5. No he podido encontrar ningún código 1006 en la documentación. ¿Cómo pueden producirse estos errores?
En la nueva construcción sigue existiendo el problema de la caída del nivel de márgenes con el crecimiento del balance, en las acciones.Esto es IBM. Comentado más adelante en la solicitud#435444 .
¿Habrá algún comentario? ¿Cómo probar las acciones con este problema?
En la nueva construcción, sigue habiendo un problemahttp://www.mql5.com/ru/forum/1111/page808#comment_285426а de caída del nivel de márgenes con el crecimiento del balance, en las acciones.Esto es IBM. Comentado más adelante en la solicitud#435444 .
¿Habrá algún comentario? ¿Cómo se prueba una acción con tal problema?
Es muy sencillo, no hay ningún error:
Ha cometido dos errores en su razonamiento:
Actualización: Me equivoqué, aquí está la respuesta correcta - https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page808#comment_285426
¿Se puede considerar que martillar clavos con un microscopio es un error de microscopio?
probó características no documentadas y se estrelló el terminal, aunque el compilador no juró
¿merece la pena molestar a la sd?
De todas formas no lo voy a utilizar, así que es un dato interesante.
Hola, Renat.
Reconozco que no entro en la exactitud de las fórmulas y los cálculos, pero voy a explicar cómo lo entiendo yo.
El lote es constante, por lo que el margen es casi (según las fluctuaciones del tipo de cambio) constante.
Además, una simple fórmula Nivel de margen= Saldo / Margen (constante). Por lo tanto, con el crecimiento del Balance, se produce un aumento del Nivel de Margen.
Esta acción se refleja en la prueba del eurodólar de una moneda. El comportamiento opuesto de la acción me ha confundido.
Como puede ver, el nivel está subiendo.
¿Se puede considerar que martillar clavos con un microscopio es un error de microscopio?
probó características no documentadas y se estrelló el terminal, aunque el compilador no juró
¿merece la pena molestar a la sd?
De todas formas no lo voy a utilizar, así que es un dato interesante.