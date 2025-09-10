Errores, fallos, preguntas - página 790

Añadir m_smbinf.RefreshRates() .

 
Gracias, ¡funciona!
 
Hay 2 errores durante la compilación: error interno #-1006 y error de escritura EX5. No he podido encontrar ningún código 1006 en la documentación. ¿Cómo pueden producirse estos errores?
 
w1sp:
Hay 2 errores durante la compilación: error interno #-1006 y error de escritura EX5. No he podido encontrar ningún código 1006 en la documentación. ¿Cómo pueden producirse estos errores?
Hola. Por favor, escriba a Service Desk y adjunte el código. Por favor, proporcione sunúmero de compilación, el sistema operativo y la tasa de bits. Gracias.
 

En la nueva construcción sigue existiendo el problema de la caída del nivel de márgenes con el crecimiento del balance, en las acciones.Esto es IBM. Comentado más adelante en la solicitud#435444 .


¿Habrá algún comentario? ¿Cómo probar las acciones con este problema?

 
Karlson:

En la nueva construcción, sigue habiendo un problemahttp://www.mql5.com/ru/forum/1111/page808#comment_285426а de caída del nivel de márgenes con el crecimiento del balance, en las acciones.Esto es IBM. Comentado más adelante en la solicitud#435444 .


¿Habrá algún comentario? ¿Cómo se prueba una acción con tal problema?

Es muy sencillo, no hay ningún error:

  1. El gráfico de nivel de margen muestra la relación entre la cobertura de margen por operación y el capital total de la cuenta. Es decir, es un valor relativo, no un valor absoluto en dólares.

  2. El lote es fijo, lo que hace que el margen requerido en la operación sea totalmente proporcional al precio de la acción de IBM. El tipo de cambio no fluctuó mucho entre 120 y 133 dólares.

  3. Dado que el saldo (los fondos propios) está creciendo y la cobertura de los márgenes es casi fija (el tipo no ha variado mucho), el coeficiente de márgenes * 100,0 \N de los fondos propios disminuirá de forma natural.


Ha cometido dos errores en su razonamiento:

  1. Pensaba que el margen tenía algo que ver con el saldo, olvidando que el volumen de la transacción era fijo.

  2. No prestó atención al hecho de que se muestra el nivel de margen, no el margen en sí (el gráfico está hecho específicamente para mostrar la carga en la cuenta).


Actualización: Me equivoqué, aquí está la respuesta correcta - https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page808#comment_285426

 
Renat:

¿Se puede considerar que martillar clavos con un microscopio es un error de microscopio?

probó características no documentadas y se estrelló el terminal, aunque el compilador no juró

¿merece la pena molestar a la sd?

De todas formas no lo voy a utilizar, así que es un dato interesante.

 

Hola, Renat.

Reconozco que no entro en la exactitud de las fórmulas y los cálculos, pero voy a explicar cómo lo entiendo yo.

El lote es constante, por lo que el margen es casi (según las fluctuaciones del tipo de cambio) constante.

Además, una simple fórmula Nivel de margen= Saldo / Margen (constante). Por lo tanto, con el crecimiento del Balance, se produce un aumento del Nivel de Margen.

Esta acción se refleja en la prueba del eurodólar de una moneda. El comportamiento opuesto de la acción me ha confundido.

Como puede ver, el nivel está subiendo.

 
Urain:

¿Se puede considerar que martillar clavos con un microscopio es un error de microscopio?

probó características no documentadas y se estrelló el terminal, aunque el compilador no juró

¿merece la pena molestar a la sd?

De todas formas no lo voy a utilizar, así que es un dato interesante.

Definitivamente vale la pena - por favor escríbalo.
