Errores, fallos, preguntas - página 788
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Pido disculpas si esto puede estar fuera de tema. No pude encontrar un lugar más preciso para escribir, así que en el general, con la palabra clave "preguntas".
Había un desarrollador llamado Eric He (a grandes rasgos) en la sección_Works. Se han realizado más de cien trabajos. ¿Y qué pasó? ¿Prohibido o algo así? Sólo por curiosidad me pregunto....
Pido disculpas si esto puede estar fuera de tema. No pude encontrar un lugar más preciso para escribir, así que en el general, con la palabra clave "preguntas".
Había un desarrollador llamado Eric He (a grandes rasgos) en la sección_Works. Se han realizado más de cien trabajos. ¿Y qué pasó? ¿Prohibido o algo así? Sólo por curiosidad me pregunto....
Por favor, dígame en qué me he equivocado.
Hay un símbolo en la visión general del mercado, el historial está cargado.
En el probador se abre el gráfico, se añaden los índices.
En el par de divisas en el que está instalado mi Asesor Experto comercio, en otros pares no.
Si utiliza CopyTime (por ejemplo, en IsNewBar()) para otros símbolos / plazos, a menudo devuelve un error (tiene que esperar y solicitarlo de nuevo). Lo mismo ocurre con otros CopyXXX fi. Sin embargo, esto es sólo una suposición y no está claro sin código.
He instalado un sistema operativo con licencia siete y tengo un error en la compilación
no se puede abrir "C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Champion.ex5" archivo experto de salida (5) 0 0
He instalado un sistema operativo con licencia siete y tengo un error en la compilación
no se puede abrir "C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Champion.ex5" archivo experto de salida (5) 0 0
En Seven, los archivos están en una ubicación diferente:
c:\user\papaklass\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal.
Esta ubicación del archivo está relacionada con los derechos de acceso, es decir, con la seguridad.
Mi terminal es C:MetaTrader 5\MQL5\Expertos y no hay nada allí.
Archivo->Abrir directorio de datos - esta es la carpeta con la que mt5 está trabajando en este momento.
P. S. Si está utilizando un escritorio remoto, la carpeta será diferente, pero puede encontrar el camino a ella a través del elemento de menú mencionado anteriormente.
Archivo->Abrir directorio de datos - esta es la carpeta con la que mt5 está trabajando en este momento.
P. S. Si va a través del escritorio remoto, la carpeta será diferente en absoluto, pero podrá averiguar la ruta de acceso a la misma a través del elemento de menú anterior
Wo gracias por lo que se abre.
A través de la búsqueda encuentra, así como la forma de ir a continuación, estas carpetas están ocultas, en general, tengo un bloqueo de los usuarios allí cuelga, al comprar un ordenador portátil por lo que fue, su perfil que ponen.
Es bueno que pueda llamar al directorio a través del terminal.
Tras el cierre del sitio en el día de hoy, un icono de mensaje ha desaparecido de algunas páginas del sitio