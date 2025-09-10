Errores, fallos, preguntas - página 787
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Elegí el sitio mql5.com y la sección de sugerencias, por lo que no entiendo cómo adjuntarlo a las cabeceras.
propuestas escriba como quiera.
está claro para un erizo para una sugerencia que la versión y la tasa de bits no son necesarios.
rellenar según sea necesario.
Secuencia de acciones
Resultado obtenido
Resultado esperado
Información adicional
Hola, alguien puede ayudar por favor. En el probador el EA no construye medias móviles y no opera en el intervalo diario. Cómo cambiar la media móvil para que funcione.
En el probador el EA no construye medias móviles
- ¿Ha añadido el MA a la lista de indicadores que utiliza?
- ¿el EA construye otros indicadores en el Probador de Estrategias?
y no se negocia en el intervalo diario.
- tal vez tiene un límite prescrito, tal vez no hay barras, tal vez algo más....
Cómo cambiar la media móvil para que funcione.
otros indicadores que el asesor construye en el toroide
Encontré un error en el MA. Me pueden decir cómo comprobar la barra. Sólo necesito un trato por día. Es decir, antes de abrir una posición, se comprueba la barra, si no había tratos en ella, se concluye el trato, si lo había, no se concluye el trato.
https://www.mql5.com/ru/docs/migration sustituir la palabra "ejecutable" por "ejecutable"
https://www.mql5.com/ru/docs/migration sustituir la palabra "ejecutable" por "ejecutable"
Chicos... TimePickers en el probador - cuando se hace clic en el panel táctil (no sé sobre el ratón - no hay uno) - se cierra en una fracción de segundo ...
mt5 - de nuevo, se come todos los recursos del ordenador... Además - cuando tengo memoria - escribe una maldición - como, no suficiente 24M
y eso es - con RAM libre = 150M y un archivo de intercambio de 4GB... (Estoy mirando el taskmgr.)
os = XPHome = junio actualizado//
!!! cansado de recordar...
** Reemplazar todo - en el diálogo... Por favor, haga Replase &All = no es difícil, ¿verdad?
**** ampersand in raws - to Replace & All
а? es el tercer año que lo pido - ¿a....?
Por favor, aconséjeme en qué me he equivocado.
Hay un símbolo en la visión general del mercado, el historial está cargado.
En el probador se abre el gráfico, se añaden los índices.
En el par, en el que el Asesor Experto está instalado, el comercio va, en otros no.