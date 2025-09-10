Errores, fallos, preguntas - página 393

Nuevo comentario
 
Interesting:
¿Cuál?
1) después de llamar a NormalizeDouble() - 0,0, pero en forma pura 4,243991582918676e-314

lo he probado en un par de indicadores. ambos solían funcionar bien, ahora no.

2) a menudo hay problemas al tratar de probar la ejecución con la conexión a los núcleos (funciona con la enésima ejecución). ver la imagen.

TheXpert:
Un grupo de telépatas ya está investigando su problema.

no hace falta ser telépata para entender que iCustom() no funciona como debería.

para probarlo, puede ejecutar el código del Asesor Experto:
doble buffer[];
ResetLastError();
int MA_handle = iCustom(NULL, 0, "Examples\Custom Moving Average", 21, 0, MODE_SMMA);
//int MA_handle = iMA(NULL, 0, 21, 0, MODE_SMMA, PRICE_MEDIAN);
Print("MA_handle = ", MA_handle, " error = ", GetLastError());
int copia = CopyBuffer(MA_handle, 0, 0, 5, buffer);
if (copy == -1) Print("Failed to get Custom Moving Average indicator");
si no
for (int i = 0; i < 5; i++) Print("buffer[", i, "] = ", buffer[i];

y aparecerá el mensaje "Failed to get Custom Moving Average indicator values".

es decir, CopyBuffer da un error (devuelve -1) para el manejador del indicador iCustom(). si tomamos el indicador estándar iMA(), ¡el mismo código funciona!

Urain:
Fíjate en la dirección de indexación del array resultante, quizá haya que ampliarlo.

todo esta bien con la direccion de indexacion y en builds anteriores tambien funcionaba. en 448 y 450 no funcionaba.
He sugerido muchas veces que los desarrolladores deberían probar más a fondo la funcionalidad principal del terminal,
pero de compilación a compilación obtienen diferentes errores críticos en lugar de críticos.
Es decir, se arregla una cosa y se rompe otra que normalmente funcionaba y no se ve el final. Supongo que nunca veré llegar una versión estable (((

 
MONTEGRO:

El deslizamiento antes de copiar los datos, tarda en calcular el indicador, por lo que aunque la manivela vuelve correctamente, los datos aún no se han calculado,

En general, se recomienda llamar a los indicadores en el inite, y solicitar los datos ya en OnTick() u otras funciones especiales.

    double buffer[];
    ResetLastError();
    int MA_handle = iCustom(NULL, 0, "Examples\\Custom Moving Average", 21, 0, MODE_SMMA);
    //int MA_handle = iMA(NULL, 0, 21, 0, MODE_SMMA, PRICE_MEDIAN);
    Print("MA_handle = ", MA_handle, "  error = ", GetLastError());
Sleep(100);
    int copy = CopyBuffer(MA_handle, 0, 0, 5, buffer);
    if (copy == -1) Print("Неудачная попытка получить значения индикатора Custom Moving Average");
    else
      for (int i = 0; i < 5; i++) Print("buffer[", i, "] = ", buffer[i]);

De nuevo, copias 5 datos de la barra cero, pero en el copybuffer la barra cero está en algún lugar alrededor de 1970 (depende de la configuración de la barra máxima), por eso dije que miraras la indexación del array.

Документация по MQL5: Основы языка / Переменные
Документация по MQL5: Основы языка / Переменные
  • www.mql5.com
Основы языка / Переменные - Документация по MQL5
 
Urain:

El deslizamiento antes de copiar los datos, tarda en calcular el indicador, por lo que aunque la manija vuelve correctamente, los datos aún no se han calculado.

Sleep(1000); // 1 segundo después de llamar a iCustom() ayudó, PERO. ¿Debo recoger ahora el tiempo de retardo? ¿Cómo puedo saber cuánto tiempo durará el proceso de cálculo?
es incorrecto dar la manija correcta del indicador apuntando a la basura ! y debe haber funcionado correctamente antes porque no había tal problema.

Urain:

en general, se recomienda llamar a los indicadores en el initis, y pedir los datos ya en OnTick() u otras funciones especiales.

Es un buen consejo para mí, gracias ) porque si lo hubiera hecho así, no habría visto el problema...

De nuevo estás copiando 5 datos de la barra cero, pero en copyBuffer la barra cero está en algún lugar alrededor de 1970 (depende de la configuración de la barra máxima), por eso dije que miraras la indexación del array.

Por lo que entiendo de la documentación de ayuda, en CopyBuffer() la barra cero es en realidad "tiempo presente", y ya al copiarla, el array se expande.

 
MONTEGRO:

Sleep(1000); // 1 seg. después de llamar a iCustom() ayudó, PERO... ¿debo recoger ahora el tiempo de retardo? ¿cómo se supone que debo saber cuánto tiempo durará el proceso de cálculo?
es incorrecto dar el mango indicador correcto indicando la basura ! y debe haber funcionado correctamente antes, porque no había tal problema.


No es necesario ajustar el tiempo de retardo de la función Sleep(), si se divide por tiempo la llamada iCustom y se accede a los valores de este indicador. Además, existe la función BarsCalculated()
 

¿Pueden establecerse las siguientes opciones del indicador (marcadas con un círculo rojo) de forma programada?


No he encontrado la manera de hacerlo.

 

No sé si es un bug, pero creo que hay errores en el código de las librerías para todos los tipos de muvings (SignalFrAMA, SignalAMA, SignalMA, SignalDEMA, SignalTEMA) para el maestro, verCSignalTEMA::ShortCondition()

//| "Voting" that price will grow.                                   |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: number of "votes" that price will grow.                  |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalTEMA::LongCondition()
  {
   int result=0;
   int idx   =StartIndex();
//--- analyze positional relationship of the close price and the indicator at the first analyzed bar
   if(DiffCloseMA(idx)<0.0)
     {
      //--- the close price is below the indicator
      if(IS_PATTERN_USAGE(1) && DiffOpenMA(idx)>0.0 && DiffMA(idx)>0.0)
        {
         //--- the open price is above the indicator (i.e. there was an intersection), but the indicator is directed upwards
         result=m_pattern_1;
         //--- consider that this is an unformed "piercing" and suggest to enter the market at the current price
         m_base_price=0.0;
        }
     }
   else
     {
      //--- the close price is above the indicator (the indicator has no objections to buying)
      if(IS_PATTERN_USAGE(0))
         result=m_pattern_0;
      //--- if the model 2 is used
      if(IS_PATTERN_USAGE(2) && DiffMA(idx)>0.0)
        {
         //--- the indicator is directed upwards
         if(DiffOpenMA(idx)<0.0)
           {
            //--- the open price is below the indicator (i.e. there was an intersection)
            result=m_pattern_2;
            //--- suggest to enter the market at the "roll back"
            m_base_price=m_symbol.NormalizePrice(MA(idx));
           }
         else
           {
            //--- the open price is above the indicator
            if(DiffLowMA(idx)<0.0)
              {
               //--- the low price is below the indicator
               result=m_pattern_2;
               //--- consider that this is a formed "piercing" and suggest to enter the market at the current price
               m_base_price=0.0;
              }
           }
        }
     }
//--- return the result
   return(result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| "Voting" that price will fall.                                   |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: number of "votes" that price will fall.                  |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalTEMA::ShortCondition()
  {
   int result=0;
   int idx   =StartIndex();
//--- analyze positional relationship of the close price and the indicator at the first analyzed bar
   if(DiffCloseMA(idx)>0.0)
     {
      //--- the close price is above the indicator
      if(IS_PATTERN_USAGE(1) && DiffOpenMA(idx)<0.0 && DiffMA(idx)<0.0)
        {
         //--- the open price is below the indicator (i.e. there was an intersection), but the indicator is directed downwards
         result=m_pattern_1;
         //--- consider that this is an unformed "piercing" and suggest to enter the market at the current price
         m_base_price=0.0;
        }
     }
   else
     {
      //--- the close price is below the indicator (the indicator has no objections to buying)
      if(IS_PATTERN_USAGE(0))
         result=m_pattern_0;
      //--- if the model 2 is used
      if(IS_PATTERN_USAGE(2) && DiffMA(idx)<0.0)
        {
         //--- the indicator is directed downwards
         if(DiffOpenMA(idx)<0.0)---------------------------------------->ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗНАК "БОЛЬШЕ"!!!
           {
            //--- the open price is above the indicator (i.e. there was an intersection)
            result=m_pattern_2;
            //--- suggest to enter the market at the "roll back"
            m_base_price=m_symbol.NormalizePrice(MA(idx));
           }
         else
           {
            //--- the open price is below the indicator
            if(DiffHighMA(idx)>0.0)
              {
               //--- the high price is above the indicator
               result=m_pattern_2;
               //--- consider that this is a formed "piercing" and suggest to enter the market at the current price
               m_base_price=0.0;
              }
           }
        }
     }
//--- return the result
   return(result);
  }

También en la biblioteca SignalMA en 

int CSignalMA::ShortCondition()
  {
   .......
   //--- analyze positional relationship of the close price and the indicator at the first analyzed bar
   if(DiffCloseMA(idx)>0.0)
     {
      .......
     }
   else
     {
      //--- the close price is below the indicator (the indicator has no objections to buying)
      if(IS_PATTERN_USAGE(0))
         result=m_pattern_0;
      //--- if the model 2 is used

То что ниже не корректно:
      if(DiffMA(idx)<0.0)
        {
         //--- the indicator is directed downwards
         if(IS_PATTERN_USAGE(2) && DiffOpenMA(idx)<0.0)
          {
           .....
          }
Последние 2 условия должны выглядеть так: 
      if(IS_PATTERN_USAGE(2) && DiffMA(idx)<0.0)
        {
         //--- the indicator is directed downwards
         if(DiffOpenMA(idx)>0.0)
           {
            .....
           }
 
52_rus:

No sé si es un bug, pero creo que hay errores en el código de las librerías para todos los tipos de muvings (SignalFrAMA, SignalAMA, SignalMA, SignalDEMA, SignalTEMA) para el maestro, ver CSignalTEMA::ShortCondition()

También en la biblioteca SignalMA en

Muchas gracias. Se corregirá. (Maldito copypaste)
 
Integer:
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page391#comment_67358
/i:<ruta a la carpeta MQL5>.

Da la línea completa de la llamada.
 
mql5:
/i:<ruta a la carpeta MQL5>.

Dar la cadena de llamada completa.

Aquí están todas las opciones probadas:

GS      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh
CR      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude
CF      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include
IM      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5
HG      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D
ME      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh
MM      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include\InstallerTestInclude
EP      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include
CG      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5
JD      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)
FN      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh
DJ      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5\Include\InstallerTestInclude
ND      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5\Include
JP      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5
IR      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \
LH      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh
PH      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5\Include\InstallerTestInclude
LE      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5\Include
RJ      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5
CP      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: 
OS      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude
OG      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include
EN      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5
DF      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D
GG      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include\InstallerTestInclude
OM      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include
ML      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5
DO      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)
KR      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh
CD      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude
CD      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include
ML      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5
PQ      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D
MG      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh
IS      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include\InstallerTestInclude
QQ      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include
CQ      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5
NR      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)
RO      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh
PK      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5\Include\InstallerTestInclude
NR      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5\Include
RQ      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5
ID      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \
DG      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh
DK      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5\Include\InstallerTestInclude
HD      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5\Include
RH      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5
OR      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: 
GE      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude
GE      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include
QM      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5
DP      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D
OD      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include\InstallerTestInclude
GO      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include
JN      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:53        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5
CM      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06:54:53        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)

Después de cada intento, se comprobaba si el archivo existía en la ruta

D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.ex5

El intruso en el camino

D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh

existe.

La comprobación de la existencia fue realizada por la función:

      bool CheckExists(string aPath){
         uchar ucArr1[];
         StringToCharArray(aPath,ucArr1); 
         if(GetFileAttributesA(ucArr1)>0)return(true);
         return(false);
      }
1...386387388389390391392393394395396397398399400...3188
Nuevo comentario