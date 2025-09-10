Errores, fallos, preguntas - página 786
Uh, algo se ha estropeado en la última compilación. El .ex5 de uno de los indicadores ha crecido en tamaño casi 10 veces en comparación con el .ex5 compilado por la compilación anterior. Bueno, no es un problema. Pero apareció un error al dibujar el indicador (antes de introducir sus parámetros):
Ya he arreglado el código 3\4. Y si vuelvo a comentar un poco, lo conseguiré (junto con el error anterior):y realmente no funciona
Y si vuelvo a comentar un poco los dos primeros errores desaparecen, pero me salen al descargar el indicador:(Los números pueden ser diferentes - depende de la cantidad de código que haya comentado)
Me di cuenta de antemano, que mi función es demasiado grande por el volumen - Voy a vencer en las funciones pequeñas.
...y todo estaba bien en la última construcción
Hemos reforzado el control del entorno de la caja de arena en aras de una mayor seguridad.
El mensaje sobre la pila le indica que ha utilizado más de 256 kilobytes de pila en una de sus funciones, lo cual es un problema grave en programación. Por ejemplo, en C/C++ utilizar una función de pila local incluso para 16Kb se considera una advertencia grave.
Probablemente asignes muchas matrices estáticas en las funciones, por ejemplo:
No debes hacer eso.
Si necesitas arrays grandes, utiliza mejor los arrays dinámicos. Por ejemplo:
No uso arrays estáticos en absoluto en este indicador; no paso nada más pesado que int en las funciones, etc. Pero usted utiliza activamente todo tipo de funciones gráficas.
Por ejemplo,
Si se comenta la última línea, todo está bien. El problema es que tenemos muchas llamadas de este tipo y esta
es la vigésima o la trigésima consecutiva.
Creo que el problema radica en el tamaño de la función, ya que al comentar el código se evita el problema, mientras que la mayor parte del código consiste en ObjectSetXXX. He descubierto, mediante experimentos, que dividirlo en partes más pequeñas también es inútil: un inliner agresivo seguirá amontonando todo y generando errores. Puedo intentar poner más código, pero lo haré mañana. El servicio de atención al cliente también es mañana, si no lo resolvemos antes.
Pero hay algo enorme, ¿no?
Por ejemplo, incluir una copia local de una clase que sólo tiene una tonelada de arrays estáticos en sus miembros. Ahí es donde suelen esconderse los depósitos de los consumidores locales de pila.
Dividir las funciones, apilarlas en clases.
Lo más probable es que Inliner no tenga nada que ver con ello, ya que no inserta piezas de código demasiado grandes. Especialmente si son pesadas/muchas variables locales.
¿Por qué es así? ¡Pago descuidado o qué! ¡Sólo 1 agente ganó 1 kr y 0,3 kr hicieron un pago por día!
Asegúrese de escribir a servicedesk con estos encabezados:
Versión del terminal y tasa de bits
...
Descripción del problema
...
Secuencia de acciones ...
...
Resultado obtenido ...
...
Resultado esperado ...
...
Información adicional ...
...
puede hacerlo todo con sus propias palabras, pero
Versión del terminal y tasa de bits
Descripción del problema
Secuencia de acción
Resultado obtenido
Resultado esperado
necesariamente.
No estás escribiendo un ensayo sobre un tema libre, estás escribiendo un texto para un promotor que debe entender rápidamente lo que quieres de él sin ningún detalle.
