Errores, fallos, preguntas - página 34
En cuanto a la pregunta del concejal, ¿debería escribir a Service Desk?
Si hay un error, o un comportamiento incorrecto, sí. Reúne toda la información que puedas de antemano y estudia la ayuda: probablemente encontrarás las respuestas en ella.
Estimado alexvd en mi opinión esto es un error, pregunto si el mensaje debeser doblado en Service Desk?
En principio podría ser una diferencia a la hora de generar ticks, pero no lo es.
Desarrolladores - He perdido de vista, mi número de solicitud 15802 completado o en el camino?
Alparecer, hay muchas solicitudes, la última es la número 18261. No sé cuántas personas hay, pero se necesitaría mucho para procesar tantas solicitudes)
Cuál es la entrada del registro:
Matriz fuera de rango (126,16)
Por favor, aconseja cómo depurar un EA. Lo traduje a MT5 y lo compilé, pero sigue dando este error.
Tengo que comprobar la dimensión del array, lo más probable es que fuera una referencia a una "celda" inexistente (o a una existente, pero numerada de forma diferente)...
Las matrices están indexadas a partir de 0, por lo que cuando se accede a un índice de matriz sin tener en cuenta esta característica, no es raro que se supere el rango...
¿tengo que doblar el mensaje al Service Desk?
Sí.
Esto evitará que el problema desaparezca de la vista.
Aquí está la respuesta a su solicitud.
Prueba una versión ligeramente modificada, todo coincide