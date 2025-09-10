Errores, fallos, preguntas - página 78
Hola, responde a mi pregunta:
Por qué no puedo descargar mt5, descargo el archivo de instalación, lo inicio a medias, se detiene, salta a otro punto de acceso, etc. Al final hay un error-
-lectura fallida [12002]
esta es la historia constantemente no importa cuantas veces reinstale el terminal o windows pero ahora al tercer día falla
por favor, dígame por qué esta construcción siempre devuelve 0
¿y cómo sé cuántos minutos son ahora?
Algo así... :)
o así
PS
Y este es el país que más lee... :(
Por supuesto, lo siento, pero ¿ha intentado leer el artículo - Migración de MQL4 a MQL5?
Hola. Cuando se utiliza la optimización rápida con el algoritmo genético, el probador calcula el número de pasos necesarios de forma extraña. Una vez fijados los parámetros, se calcula por multiplicación el número máximo de ellos correspondiente a la búsqueda secuencial:
Sin embargo, cuando se inicia la prueba, la barra de progreso señala un número mayor:
Dado que la selección genética considera un subconjunto del conjunto inicial de elecciones, parece que los pasos no deberían ser más.
1) tal vez no entiendo bien y una pasada con un conjunto de parámetros no es un paso (¿entonces qué?)
2) tal vez, el indicador por error muestra algún número máximo de pasos hasta el que se reducen conjuntos muy grandes de variantes (por la memoria - aproximadamente a tal volumen), pero aquí resulta viceversa como si....
3) el algoritmo genético no es sencillo y contiene recálculos (las poblaciones se pueblan de copias, se recalculan los individuos que han pasado a las poblaciones hijas, ....)
2010.08.04 13:43:44 Probador Pase genético (96, 190) encontrado en la caché con el resultado 43395.57
El algoritmo genético tiene su propio plan de entrenamiento inicial previsto para los cálculos. Por supuesto, este plan es sólo una estimación aproximada, y los valores reales se obtienen al final.
En este caso, cuando se sabe que el número de rebasamientos completos es inferior al plan previsto, ajustaremos el número previsto de pasadas.
Gracias por encontrar la inexactitud.
También hay una pregunta sobre la biblioteca "ErrorDescription".
En mi compilación 298 el editor no sabe (línea 43)
Se discutió aquí https://www.mql5.com/ru/forum/973/5862#comment_5862 que no había tal error en la ayuda. Ahora en la ayuda hay
10031
TRADE_RETCODE_CONNECTION
Pregunta - ¿Qué devuelve actualmente el servidor de comercio en esta situación (y si existe el 10031) y habrá entonces una nueva versión de la biblioteca?
¿Qué debe hacer el usuario en una situación en la que todo el trabajo del EA se detiene tras la pérdida de la conexión con el servidor?
¿Prevé el terminal la emisión de alguna señal en caso de que el EA deje de funcionar?
¿Para qué sirve la carpeta Proyectos?¿Para qué sirve el botón de Proyecto en el Navegador del MetaEditor?
¿Qué debe hacer el usuario en una situación en la que todo el trabajo del EA se detiene tras la pérdida de la conexión con el servidor?
¿Prevé el terminal la emisión de alguna señal en caso de que el EA deje de funcionar?