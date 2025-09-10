Errores, fallos, preguntas - página 82
Estoy poniendo una prueba desde 2010.01.01 hasta hoy. He sacado la fecha de la primera barra 2009.01.02.
¿Cómo puedo hacer que la primera barra disponible sea, por ejemplo, 2006.01.02?
Al inicializar, comprueba si el historial está disponible en el servidor y en el tuyo propio. Si quieres cargar el historial, hazlo inmediatamente (en el bloque de inicialización)...
Y la serialidad (su ausencia) en la pregunta dada mostrará desde dónde contar la barra 0...
Estimados colegas y desarrolladores de idiomas, ¿podrían explicar la siguiente situación?
Hay dos estructuras (senior y junior), el constructor de senior es llamado por start(),
el constructor de la estructura junior es llamado por el constructor de la estructura senior.
Cómo pasar una variable de la estructura senior al constructor de la estructura junior ??????????
1. El probador proporciona la carga de al menos 100 barras del marco temporal bajo prueba antes de la fecha de inicio de la prueba.
2 El probador carga el historial desde al menos el principio del año anterior desde la fecha de inicio de la prueba.
Si selecciona un marco temporal mensual, se le proporcionarán 8 años de historial. Si selecciona un plazo semanal, obtendrá 2 años. Simplemente no utilice el marco temporal actual cuando analice las señales, sino que especifique explícitamente el marco temporal que necesita.
lo puso así:
A la espera de .... Todavía estoy en el 3,3% ni aquí ni allá:
Creo que un ejemplo de la vida real sería más comprensible:
Cuando aparece una nueva posición, se crea un nuevo objeto que incluye una matriz dinámica de punteros a tratos.
Como en la situación inicial, la posición sólo tiene un trato, sus datos se escriben en la estructura adecuada durante la inicialización del objeto,
pero el constructor de la estructura recibe el número de billete del objeto de posición.
¿Y no está claro cómo pasar esta multa?
En la declaración de la variable global no hay problemas,
se selecciona la posición, se escribe el ticket y se construye el objeto,
La estructura se diseña en el objeto y todos reciben el mismo billete de forma global,
tanto las operaciones como las posiciones (porque la primera operación que se abre en el ticket es igual al identificador de la posición),
pero cuando se intenta eliminar la declaración global de entradas, comienzan los problemas.
¿Carga de datos? ¿Qué hay en el registro de pruebas?
En este momento el 5,6%
2010.08.06 13:08:52 Core 1 EURUSD,Daily: el historial comienza desde 2001.01.01 00:00
2010.08.06 13:08:52 Core 1 EURUSD,Daily: la caché del historial está reservada para 2411 compases estimados
2010.08.06 13:08:52 Core 1 EURUSD: contiene 3208261 registros M1 de datos iniciales desde 2001.01.01 00:01 hasta 2009.12.31 18:59
2010.08.06 13:05:58 para.06 13:05:58 Core 1 para=EURUSD
2010.08.06 13:05:58 Core 1 delta=0.10
2010.08.06 13:05:58 Core 1 fc=0.19
2010.08.06 13:05:58 Core 1 M=11
2010.08.06 13:05:58 Core 1 dis=0.11
2010.08.06 13:05:58 Core 1 EURUSD,Monthly: prueba de experts\slivarobot.ex5 de 2010.01.01 00:00 a 2010.03.31 00:00 iniciada con entradas:
2010.06.08.06 13:05:58 Core 1 EURUSD,Monthly: 1 minutos OHLC ticks generando
2010.08.06 13:05:58 Core 1 EURUSD,Monthly: la historia comienza desde 2001.01.01 00:00
2010.08.06 13:05:58 Core 1 EURUSD,Monthly: caché de la historia reservada para un estimado de 120 barras
2010.08.06 13:05:58 Core 1 EURUSD: contiene 3208261 registros M1 de datos de inicio desde 2001.01.01 00:01 a 2009.12.31 18:59
2010.08.06 13:03:13 Core 1 EURUSD: historial sincronizado de 1993.05.13 a 2010.08.05
2010.08.06 13:03:13 Core 1 EURUSD: carga 27 bytes de datos del historial para sincronizar
2010.08.06 13:03:11 Core 1 EURUSD: símbolo sincronizado. 3304 bytes de información de símbolos recibidos.
2010.08.06 13:03:11 Núcleo 1 Rendimiento: 31
2010.08.06 13:03:11 Núcleo 1 39 Kb de datos totales de inicialización recibidos
2010.08.06 13:03:11 Núcleo 1 Inicializado con éxito
2010.08.06 13:03:11 Núcleo 1 Depósito inicial 10000,00 USD
2010.08.06 13:03:11 Núcleo 1 Archivo experto añadido: Libraries\BSCAI.ex5. 3277 bytes cargados
2010.08.06 13:03:11 Core 1 Archivo experto añadido: Libraries\PNNOCHL(slivarobot).ex5. 13083 bytes cargados
2010.08.06 13:03:11 Core 1 Archivo experto añadido: Experts\slivarobot.ex5. 3598 bytes cargados
2010.08.06 13:03:11 Núcleo 1 275 bytes de símbolos seleccionados cargados
2010.08.06 13:03:11 Núcleo 1 7178 bytes de parámetros de comprobación cargados
2010.08.06 13:03:11 Núcleo 1 3780 bytes de información de grupo cargada
2010.08.06 13:03:11 Núcleo 1 3124 bytes de información de cuenta cargada
2010.08.06 13:03:11 Núcleo 1 Sincronización común completada
2010.06.08.06 13:03:07 Tester EURUSD,Monthly: pruebas de experts\slivarobot.ex5 desde 2010.01.01 00:00 hasta 2010.03.31 00:00 para ser iniciadas
2010.08.06 13:03:07 Core 1 Autorizado (agente build 302)
2010.08.06 13:03:07 Core 1 Conectado
2010.08.06 13:03:06 Core 1 Conectado a 127.0.0.1:3000
2010.08.06 13:03:06 Core 1 Proceso de agente iniciado