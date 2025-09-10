Errores, fallos, preguntas - página 32
La única forma correcta de hacerlo es muy sencilla.
Se escribe un indicador que funciona al 100%, y se hace de forma clásica sin el parámetro "Symbol", es decir, se calcula con el símbolo y el periodo actuales.
Después de eso, dicha calculadora BÁSICA se llama en el Asesor Experto (si se proporciona el trabajo mecánico) o calculadora (si necesita mostrar información en el gráfico del INSTRUMENTO NO CALCULANTE).
PS
De lo contrario, si la calculadora o una función separada tiene que hacer un cálculo adicional, y luego vincular los resultados a los datos del gráfico actual...
Sugerencia digna de consideración,
Pero claro, desde el punto de vista de la lógica común es como rascarse la oreja izquierda con la mano derecha (pero no es para ti, es para los desarrolladores),
¿Por qué tengo que llamar a los datos de un instrumento no nativo?
Si tienes que crear indicadores personalizados y llamarlos desde un símbolo requerido de todos modos, en general, la conclusión es que lo compraré.
Pero de nuevo, llamo a un indicador listo para el EUR con datos sobre el JPY (por ejemplo, no hay suficiente historia para el Yen)
Si busco el mismo indicador, me dará la misma señal.
Esta es una opción viable:
Puedo añadir otro dolor de cabeza. Si el indicador está en un gráfico, pero es de otro, hay que tener en cuenta que el número de barras puede ser diferente:
Un error. Descripción. ATS siempre en mercado (rollover por doble lote 0,2).
Modo de prueba todos los ticks. Todo es normal.
Modo de prueba, abriendo los precios. la misma pieza.
Por alguna razón se divide en 2 oficios. tal vez es sólo la forma en que se muestra, pero no es correcto. no debería ser así.
Hola, tengo un grave problema con el terminal MT5. Cuando arranco el terminal, sólo se mueve la línea de precio (bid), mientras que los candeleros (barras) no se dibujan/cambian. Por lo tanto, el precio se mueve sin cambiar el gráfico. Tengo una pregunta: ¿Cómo se puede resolver este problema? De hecho, ¡todo funciona bien en MT4! He intentado reinstalar el terminal, pero no ha servido de nada. Tuve un problema de este tipo con varios corredores... ¿Pueden decirme qué hacer en esta situación?
¿Puede alguno de los desarrolladores responder a la pregunta? ¿O debería preguntarlo en otro hilo?
+1 He visto lo mismo, pero parece que ahora funciona correctamente, deben haberlo arreglado
Sí, extrañamente, pero acaba de desaparecer, no sé por cuánto tiempo...
Estoy de acuerdo con los problemas de agujeros e historia.
Con un funcionamiento normal y una sincronización de periodos, los nuevos compases deberían empezar (lógicamente) a la misma hora...