Nuestros queridos desarrolladores. Compruebe si la función ChartNext() funciona correctamente
No uso la visualización, sólo el registro de los datos de los probadores (sin visualización + todo funciona en la demo)
Devuelve -1, lo que significa el final de la lista de gráficos abiertos (siguiendo la descripción de la documentación).
constantemente después de la primera llamada a esta función con el id del primer gráfico del terminal,
seguido de 2 o más gráficos abiertos, pero en Demo ve todas las ventanas abiertas.
¿Tal vez sea una característica del probador?
El probador no quiere ver todavía los gráficos abiertos...
El error es GetLastError()=4103
4103
No se ha encontrado el gráfico
El código de la secuencia de comandos no aparece en el probador, pero funciona bien en el DEMo de la documentación:
Sólo hay un gráfico abierto en el probador: el gráfico del símbolo-período que se está probando. El probador no sabe nada de los gráficos abiertos en el terminal del cliente
Lo tengo, gracias - borraré la aplicación
Hola.
Al probar el EA da resultados extraños en la visualización. No dibuja correctamente las líneas de posición. En el gráfico, la línea de posición termina después de cambiar realmente (los puntos de cambio de posición se indican con flechas). Todas las líneas las dibuja el propio probador, el EA no dibuja nada.
También aquí:
rojo: después de F11 se pierde la posibilidad de ajustar el tamaño.
azul: con esta disposición, hay que ajustar el tamaño de las ventanas para entrar en el cuaderno de bitácora.
También me gustaría que la era de win 3.11 desapareciera y el dibujo al redimensionar las áreas fuera completo.
Gracias.
Hola.
Al probar el EA da resultados extraños en la visualización. No dibuja correctamente las líneas de posición. En el gráfico, la línea de posición termina después de cambiar realmente (los puntos de cambio de posición se indican con flechas). Todas las líneas las dibuja el propio probador, el EA no dibuja nada.
Y si no es un secreto - por qué sale el error 4114
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD
4114
Error al añadir un indicador al gráfico
Al utilizar la función ChartIndicatorAdd
en el gráfico actual (donde se ha lanzado el Asesor Experto) ejecuta el indicador perfectamente,
sino en los de terceros (abriendo con la función ChartOpen() o en un gráfico existente en una cuenta demo )
error 4114 - el ID del gráfico en este caso se obtiene buscando el nombre apropiado y
TF (aquí... https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartnext) o
ID = ChartOpen (Sym, frame);
ID en estas 2 variantes es el mismo, el símbolo está correctamente escrito y TF
y pongo Sleep(3000) después de abrir... y todavía 4114
Desde la compilación 478 este error ha sido reportado por mí como #177997. Desde entonces no se sabe nada.
¿Estás seguro de que es el mismo bicho?
Está utilizando una plantilla de prueba con objetos de flecha ya aplicados y se pregunta por qué estas flechas se muestran en el futuro.