Errores, fallos, preguntas - página 537

Nuevo comentario
 
Im_hungry:

Nuestros queridos desarrolladores. Compruebe si la función ChartNext() funciona correctamente


¿Está seguro de que esta función funciona durante la prueba visual? ¿Qué código de error genera GetLastError()?
 

No uso la visualización, sólo el registro de los datos de los probadores (sin visualización + todo funciona en la demo)

Devuelve -1, lo que significa el final de la lista de gráficos abiertos (siguiendo la descripción de la documentación).

constantemente después de la primera llamada a esta función con el id del primer gráfico del terminal,

seguido de 2 o más gráficos abiertos, pero en Demo ve todas las ventanas abiertas.

¿Tal vez sea una característica del probador?


El probador no quiere ver todavía los gráficos abiertos...


El error es GetLastError()=4103

4103

No se ha encontrado el gráfico

 

El código de la secuencia de comandos no aparece en el probador, pero funciona bien en el DEMo de la documentación:

HJ      0       Tester  13:54:02        USDCHF,H1 (Alpari-Demo): 1 minutes OHLC ticks generating
JH      0       Tester  13:54:02        USDCHF,H1: testing of Experts\Копия6.ex5 from 2011.10.07 00:00 to 2011.10.10 00:00 started
PS      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C1... ChartFirst = USDCHF ID = 12345
RM      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... i=0 currChart=-1ChartSymbol(prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF
GN      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... не увидели GetLastError()=4103
NQ      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   0 USDCHF ID =-1
DK      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C3... i=0ChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF
GE      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... i=1 currChart=-1ChartSymbol(prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF
QG      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... не увидели GetLastError()=4103
GI      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   1 USDCHF ID =-1
MS      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C3... i=1ChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF
DM      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... i=2 currChart=-1ChartSymbol(prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF
KO      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... не увидели GetLastError()=4103
PP      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   2 USDCHF ID =-1
RK      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C3... i=2ChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF
MD      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... i=3 currChart=-1ChartSymbol(prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF
EG      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... не увидели GetLastError()=4103
Archivos adjuntos:
enmf86.mq5  2 kb
 
Im_hungry:

No uso la visualización, sólo el registro de los datos de los probadores (sin visualización + todo funciona en la demo)

Devuelve -1, lo que significa el final de la lista de gráficos abiertos (siguiendo la descripción de la documentación).

constantemente después de la primera llamada a esta función con el id del primer gráfico del terminal,

seguido de 2 o más gráficos abiertos, pero en Demo ve todas las ventanas abiertas.

¿Tal vez sea una característica del probador?


El probador no quiere ver todavía los gráficos abiertos...


El error es GetLastError()=4103

4103

No se ha encontrado ningún gráfico

Sólo hay un gráfico abierto en el probador: el gráfico del símbolo-período que se está probando. El probador no sabe nada de los gráficos abiertos en el terminal del cliente
 
stringo:
Sólo hay un gráfico abierto en el probador: el gráfico del símbolo-período que se está probando. El probador no sabe nada de los gráficos abiertos en el terminal del cliente


Lo tengo, gracias - borraré la aplicación

 

Hola.

Al probar el EA da resultados extraños en la visualización. No dibuja correctamente las líneas de posición. En el gráfico, la línea de posición termina después de cambiar realmente (los puntos de cambio de posición se indican con flechas). Todas las líneas las dibuja el propio probador, el EA no dibuja nada.

Archivos adjuntos:
Untitled.png  47 kb
 

¿Recibiré una respuesta o no? https://www.mql5.com/ru/forum/1111/99391#comment_99391

También aquí:

rojo: después de F11 se pierde la posibilidad de ajustar el tamaño.

azul: con esta disposición, hay que ajustar el tamaño de las ventanas para entrar en el cuaderno de bitácora.

También me gustaría que la era de win 3.11 desapareciera y el dibujo al redimensionar las áreas fuera completo.

Gracias.

 
deboir:

Hola.

Al probar el EA da resultados extraños en la visualización. No dibuja correctamente las líneas de posición. En el gráfico, la línea de posición termina después de cambiar realmente (los puntos de cambio de posición se indican con flechas). Todas las líneas las dibuja el propio probador, el EA no dibuja nada.

Desde la compilación 478, este error ha sido reportado por mí bajo el #177997. No he vuelto a saber nada desde entonces.
 

Y si no es un secreto - por qué sale el error 4114


ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD

4114

Error al añadir un indicador al gráfico


Al utilizar la función ChartIndicatorAdd

en el gráfico actual (donde se ha lanzado el Asesor Experto) ejecuta el indicador perfectamente,

sino en los de terceros (abriendo con la función ChartOpen() o en un gráfico existente en una cuenta demo )

error 4114 - el ID del gráfico en este caso se obtiene buscando el nombre apropiado y

TF (aquí... https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartnext) o

  ID  = ChartOpen (Sym, frame);

ID en estas 2 variantes es el mismo, el símbolo está correctamente escrito y TF

y pongo Sleep(3000) después de abrir... y todavía 4114

Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartNext
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartNext
  • www.mql5.com
Операции с графиками / ChartNext - Документация по MQL5
 
marketeer:
Desde la compilación 478 este error ha sido reportado por mí como #177997. Desde entonces no se sabe nada.

¿Estás seguro de que es el mismo bicho?

Está utilizando una plantilla de prueba con objetos de flecha ya aplicados y se pregunta por qué estas flechas se muestran en el futuro.

1...530531532533534535536537538539540541542543544...3188
Nuevo comentario