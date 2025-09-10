Errores, fallos, preguntas - página 532

¿Y si no quiere todos los oficios para una herramienta, sino varios? ¿Por qué no apoyar el estándar de selección múltiple con la tecla Ctrl?

Parece que es un inconveniente enviar a la ayuda una vez más. Unos cuantos - puedes echar uno a la vez. Si por múltiples te refieres a unas pocas docenas de entre mil, entonces limita el historial o escribe un script/experto que elimine todas las operaciones del gráfico y deje sólo las del rango deseado. Lo tienes todo, no hay necesidad de pedir que se añada una funcionalidad controvertida por un capricho de un minuto.

 
Es un poco embarazoso enviar otra referencia. Unos cuantos - puedes echar uno a la vez. Si por unos pocos te refieres a varias docenas de entre miles, entonces limita el historial, o escribe un script/experto que elimine todas las operaciones del gráfico y deje sólo del rango deseado. Lo tienes todo, no hay necesidad de pedir que se añada una funcionalidad controvertida por un capricho de un minuto.

Esta es su opinión personal sobre si esta funcionalidad es controvertida o no. En casi todos los programas en los que hay listas, se pueden seleccionar elementos de la forma que he descrito. Así que te estás pasando con los "caprichos". El hecho de que sugiera arrastrar los tratos uno a uno es inconveniente, objetivamente inconveniente. Otras sugerencias de scripts caseros están muy en el espíritu de MC: son algunos "apoyos", cuya esencia es trasladar el trabajo que debería haber sido hecho una vez en el núcleo del terminal al Gestor de Appliciant. Y el trabajo sólo dura 5 minutos.
 
Se trata de una opinión puramente personal sobre si esta funcionalidad es controvertida. En casi cualquier software que tenga listas, se pueden seleccionar elementos de la forma que he descrito. Así que estás siendo un poco exagerado con lo de "capricho". El hecho de que sugiera arrastrar los tratos uno a uno es inconveniente, objetivamente inconveniente. Otras sugerencias de scripts caseros están muy en el espíritu de MC: son algunos "apoyos", cuya esencia es desplazar el trabajo que debe hacerse una vez en el núcleo del terminal al Gestor de Appliciant. Y el trabajo es de 5 minutos.
Escribir al Servicio de Atención al Cliente, ¿y si lo hago?
Escribir al Servicio de Atención al Cliente, ¿y si lo hago?
Otra pregunta relacionada: las posiciones de venta se muestran en el gráfico con líneas azules, y las de compra, con líneas rojas. En MT4 era al revés. ¿Cuál es la idea?
 
Otra pregunta relacionada: las posiciones de venta se muestran en el gráfico con líneas azules y las de compra con líneas rojas. En MT4 era al revés. ¿Cuál es la idea?
Por favor, adjunte una captura de pantalla.
 
Otra pregunta relacionada: las posiciones de venta se muestran en el gráfico con líneas azules y las de compra con líneas rojas. En MT4 era al revés. ¿Cuál es la idea?
Es posible ajustar el color de las líneas de parada(F8). Pero nunca he notado que las líneas de compra sean de un color diferente al verde)).
 
Por favor, adjunte una captura de pantalla.
Adjunto. El gráfico muestra una pista para la línea de venta (entrada) 2011.10.03 22:53 - compra (salida) 2011.10.04 09:57. Azul.
 
Adjunto. El gráfico muestra una pista para la línea de venta (entrada) 2011.10.03 22:53 - compra (salida) 2011.10.04 09:57. Azul.
No hay posiciones en la captura de pantalla. Hay flechas y líneas que muestran las operaciones realizadas. Pero no son posiciones.
 
No hay posiciones en la captura de pantalla. Sin embargo, hay flechas y líneas que muestran las operaciones realizadas. Pero estas no son posiciones.
Resolvamos esto. Veo que las operaciones se muestran con flechas y la línea muestra la posición entre las operaciones. De todos modos, hubo una venta y luego se cerró con una compra. Explica por qué la línea es azul.
 
Vamos a llegar al fondo de esto. Veo que las transacciones se muestran con flechas y la línea muestra la posición entre las transacciones. De todos modos, hubo una venta y luego se cerró con una compra. Explica por qué la línea es azul.
No puedo ver la historia completa . Tal vez el tamaño de la posición abierta a la venta era mucho mayor de lo que luego se compró. Así que la posición seguía siendo corta después de la operación de compra. En este caso es difícil adivinar por la captura de pantalla cómo eran las cosas.
