Errores, fallos, preguntas - página 532
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Y si no quiere todos los oficios para una herramienta, sino varios? ¿Por qué no apoyar el estándar de selección múltiple con la tecla Ctrl?
Parece que es un inconveniente enviar a la ayuda una vez más. Unos cuantos - puedes echar uno a la vez. Si por múltiples te refieres a unas pocas docenas de entre mil, entonces limita el historial o escribe un script/experto que elimine todas las operaciones del gráfico y deje sólo las del rango deseado. Lo tienes todo, no hay necesidad de pedir que se añada una funcionalidad controvertida por un capricho de un minuto.
Es un poco embarazoso enviar otra referencia. Unos cuantos - puedes echar uno a la vez. Si por unos pocos te refieres a varias docenas de entre miles, entonces limita el historial, o escribe un script/experto que elimine todas las operaciones del gráfico y deje sólo del rango deseado. Lo tienes todo, no hay necesidad de pedir que se añada una funcionalidad controvertida por un capricho de un minuto.
Se trata de una opinión puramente personal sobre si esta funcionalidad es controvertida. En casi cualquier software que tenga listas, se pueden seleccionar elementos de la forma que he descrito. Así que estás siendo un poco exagerado con lo de "capricho". El hecho de que sugiera arrastrar los tratos uno a uno es inconveniente, objetivamente inconveniente. Otras sugerencias de scripts caseros están muy en el espíritu de MC: son algunos "apoyos", cuya esencia es desplazar el trabajo que debe hacerse una vez en el núcleo del terminal al Gestor de Appliciant. Y el trabajo es de 5 minutos.
Escribir al Servicio de Atención al Cliente, ¿y si lo hago?
Otra pregunta relacionada: las posiciones de venta se muestran en el gráfico con líneas azules y las de compra con líneas rojas. En MT4 era al revés. ¿Cuál es la idea?
Otra pregunta relacionada: las posiciones de venta se muestran en el gráfico con líneas azules y las de compra con líneas rojas. En MT4 era al revés. ¿Cuál es la idea?
Por favor, adjunte una captura de pantalla.
Adjunto. El gráfico muestra una pista para la línea de venta (entrada) 2011.10.03 22:53 - compra (salida) 2011.10.04 09:57. Azul.
No hay posiciones en la captura de pantalla. Sin embargo, hay flechas y líneas que muestran las operaciones realizadas. Pero estas no son posiciones.
Vamos a llegar al fondo de esto. Veo que las transacciones se muestran con flechas y la línea muestra la posición entre las transacciones. De todos modos, hubo una venta y luego se cerró con una compra. Explica por qué la línea es azul.