Errores, fallos, preguntas - página 542
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
pantalla completa:
pantalla completa desactivada:
--------------------------------------------------------------------------
hline tiene el valor de una vela baja.
Una cosa pequeña, pero una molestia.
Laterminación anormal significa que se ha intercalado con el programa de una manera no natural, es decir, recompilándolo en tiempo de ejecución, lo que lleva a la interrupción y reinicialización del programa.
Lo mismo ocurre si se produce una división por cero o se interrumpe el programa en tiempo de ejecución, pero si el programa se vuelve a poner en marcha, no se producirá dicha entrada. Por eso se aconseja comprobar IsStopped para que el programa pueda salir por su propio retorno en lugar de ser forzado a hacerlo.
La compilación 523 ha salido y todavía tengo la 519. El terminal me decía que había nuevas actualizaciones. Ahora está en silencio. ¿Tengo que hacer la actualización manualmente?
No sé de qué fecha estamos hablando. Pero 519 - 07.10.2011, 521 - 12.10.2011, 523 - 13.10.2011.
MetaTrader 5 Client Terminal build 523
La actualización está disponible a través de LiveUpdate desde el 16 de octubre de 2011.Descargue el terminal cliente de MetaTrader 5 desde: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
¿Cuál es el propósito de crear/guardar una plantilla en el terminal: guardar los objetos gráficos en sí, creados, digamos, por el indicador incluido en la plantilla? Por ejemplo, los campos de texto. ¿Es un error o una característica?
Y la principal, " La actualización está disponible a través de LiveUpdate desde el 16 de octubre de 2011. "
No me había dado cuenta. Pregunta eliminada. Gracias por la aclaración.
Tengo un hustler logró actualizar a 521 el 12 de octubre... (entre otras cosas satisfizo mi "Deseo para MT5" sobre la visualización del resultado financiero en el registro del probador).
PS. El 16 de octubre llegó en parte el 14: el probador de uno de los terminales se ha actualizado a 523. Los otros persisten en querer quedarse en el 519...
¿Supervisa el terminal la integridad del historial descargado?
La pregunta surgió debido a la diferencia en los resultados de las pruebas en la misma cuenta con la misma configuración en diferentes instancias del terminal. Resultó que la historia es ligeramente diferente.
Cualquier consejo... Decidí probar un EA hoy y da
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Símbolo desconocido 'USDCAD'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Inicialización del Asesor Experto... USDCAD
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Símbolo desconocido 'EURUSD'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 PM Inicialización del Asesor Experto... EURUSD
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Símbolo desconocido 'EURJPY'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 PM Inicialización del Asesor Experto... EURJPY
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Símbolo desconocido 'EURGBP'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 PM Inicialización del Asesor Experto... EURGBP
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Símbolo desconocido 'GBPCHF'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Inicialización de EA... GBPCHF
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Símbolo desconocido 'USDCHF'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 PM Inicialización del Asesor Experto... USDCHF
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Símbolo desconocido 'EURCHF
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 PM Inicialización del Asesor Experto... EURCHF
Estaba bien hace un par de días...
Este es un recorte del código
CSymbolInfo Exp_Symbol_Info; // symbol info object
if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
{
return(false);
}
Otro EA, lo mismo
2011.10.15 11:16:12 El probador del núcleo 1 se detuvo porque OnInit falló
2011.10.15 11:16:12 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Símbolo desconocido 'EURUSD
2011.10.15 11:16:12 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Inicialización del Asesor Experto...en EURUSD
Utilizo la clase estándar CSymbolInfo en Multicurrency para acceder a las propiedades de los símbolos.
2011.10.15 11:41:00 El probador del núcleo 1 se detuvo porque OnInit falló
2011.10.15 11:41:00:00 2011.10.03 00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Símbolo desconocido 'EURUSD'
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Código de error: 4301; Descripción: Símbolo desconocido
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Se ha producido un error al seleccionar el símbolo EURUSD
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Inicialización de un Asesor Experto... en EURUSD
El símbolo no se puede seleccionar en MarketWatch.
Código
if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true))
{
Print("Символ " + Exp_Symbol + "выбран в окне MarketWatch.");
}
else
{
Print("Произошла ошибка при ввыборе символа " + Exp_Symbol);
GetMyLastError(GetLastError());
}
if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
{
return(false);
}
Exp_Symbol_Info.Refresh();
Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
¿Supervisa el terminal la integridad del historial descargado?
La pregunta surgió debido a la diferencia en los resultados de las pruebas en la misma cuenta con la misma configuración en diferentes instancias del terminal. Resultó que la historia es ligeramente diferente.