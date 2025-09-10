Errores, fallos, preguntas - página 536

¿Qué pasa con la página web de MQL4 otra vez?

Sugerencia a los desarrolladores: Poner un tema en la línea superior del foro de MQL5: Temas de actualidad de MQL4.

Hazlo permanente y publica todas las noticias sobre el tema antes de que alguien pregunte.

Los miembros del foro deben tolerar este tema en el TOP como los miembros del foro MQL4 toleran una docena de temas MQL5.

SZZY: Repito mi sugerencia anterior: crear un hilo en el foro MQL5 para reservar el foro MQL4 en períodos de cambio (la vieja maldición china: "que vivas en un período de cambio" :).

 
No sé lo de la bomba, pero en un ordenador se actualizó sin problemas y en el otro se hizo viral


Tuve un virus en el archivo metatester64.exe después de la actualización y KIS encontró dos virus más en los archivos mt5clwtst64.519 y mt5clwtst.519, esto no sucedió antes
 
No sé lo de la bomba, pero en un ordenador se actualizó sin problemas y en el otro se hizo viral

Kaspersky es un antivirus muy potente. No se fía de nadie y sospecha incluso de los archivos inofensivos. Encuentra virus incluso donde no los hay).
 
¿Qué pasa con la página web de MQL4 otra vez?


El sitio web mql4.com no tuvo tiempo de trasladarse a otro sitio antes de que lo hiciera este foro.
 
El sitio mql4.com no ha tenido tiempo de trasladarse a otro sitio como este foro.
Gracias por la respuesta. Había tres preguntas (ya veo, dos sin respuesta - no eres el único). Y ahora - la cuarta - de nuevo no puedo sacar la respuesta del post que estoy contestando :)
 

Buenas tardes a todos los desarrolladores, yo también les escribo...

Escribí un código para encontrar el IDA de un gráfico (para un Asesor Experto), pero sólo ve el primer gráfico y muestra -1 después de eso

He intentado abrir más de 3 gráficos en la ventana del terminal, pero sigue viendo el primero y muestra el siguiente como"Lista de gráficos terminada".

Tomé el código de la documentación y lo pegué - lo mismo...

//=================================================================//
long take_ID (string nowChart = "no", ENUM_TIMEFRAMES F = 0)
{
   long currChart,prevChart=ChartFirst();
   int i=0,limit=100;
   Print("C1... ChartFirst = ",ChartSymbol(prevChart)," ID = ",prevChart);
   while(i<limit)
     {
      currChart=ChartNext(prevChart);
      if(currChart<0)
                    return (-1);      
      //=================================================        доходит только до этого момента


      Print("C2... ",i,ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart);
      prevChart=currChart;
      if (ChartSymbol(currChart) == nowChart)
        {
         Print("C3... i=",i,"ChartPeriod(currChart)=",ChartPeriod(currChart),"F=",F);
         if (ChartPeriod(currChart) == F)
                    return (currChart);
        }
      i++;
     }
                    return (-1);
}


Aquí está el registro


GL      0       (USDCHF,H1)   07:53:48        2011.10.07 00:00:00   02, i=0
HQ      0       (USDCHF,H1)   07:53:48        2011.10.07 00:00:00   C1... ChartFirst = USDCHF ID = 12345
CS      0       (USDCHF,H1)   07:53:48        2011.10.07 00:00:00   03,SyEURUSD


justo después de la primera llamada

ChartNext


devuelve -1. Probado todo en tester (y en la cuenta DEMO también), con diferentes pares y diferente número de ellos...

514 construir

Gracias...

 
No sé lo de la bomba, pero en un ordenador se actualizó sin problemas y en el otro se hizo viral


En mi metatester64 Kaspersky juró que era un virus.
 
No sé lo de la bomba, pero en un ordenador se actualizó sin problemas y en el segundo se hizo viral


Esta cuestión se plantea de vez en cuando.

https://www.mql5.com/ru/forum/974#comment_5973

Todos nuestros archivos están firmados. Comprobar la validez de la firma digital.

А нельзя ли в новой версии MT5 упразднить сообщение о вирусе?
А нельзя ли в новой версии MT5 упразднить сообщение о вирусе?
  • www.mql5.com
Я так думаю что и брокеры будут стесняться выдавать программу, в которой, по утверждения самого распространнённого в корпоративном мире вирусолова, содержится вирус.
 

Nuestros queridos desarrolladores. Compruebe si la función

ChartNext


Se devuelve junto al valor actual del ID del gráfico, sigue saliendo -1


Gracias.


solicitud #242919

 
Nuestros queridos desarrolladores. Compruebe si la función

ChartNext


Se devuelve junto al valor actual del ID del gráfico, sigue saliendo -1


Gracias.


solicitud #242919

Hola. Podemos ver su solicitud, la estamos analizando. Gracias.
