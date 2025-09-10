Errores, fallos, preguntas - página 536
¿Qué pasa con la página web de MQL4 otra vez?
Sugerencia a los desarrolladores: Poner un tema en la línea superior del foro de MQL5: Temas de actualidad de MQL4.
Hazlo permanente y publica todas las noticias sobre el tema antes de que alguien pregunte.
Los miembros del foro deben tolerar este tema en el TOP como los miembros del foro MQL4 toleran una docena de temas MQL5.
SZZY: Repito mi sugerencia anterior: crear un hilo en el foro MQL5 para reservar el foro MQL4 en períodos de cambio (la vieja maldición china: "que vivas en un período de cambio" :).
¿Qué pasa con la página web de MQL4 otra vez?
El sitio mql4.com no ha tenido tiempo de trasladarse a otro sitio como este foro.
Gracias por la respuesta. Había tres preguntas (ya veo, dos sin respuesta - no eres el único). Y ahora - la cuarta - de nuevo no puedo sacar la respuesta del post que estoy contestando :)
Buenas tardes a todos los desarrolladores, yo también les escribo...
Escribí un código para encontrar el IDA de un gráfico (para un Asesor Experto), pero sólo ve el primer gráfico y muestra -1 después de eso
He intentado abrir más de 3 gráficos en la ventana del terminal, pero sigue viendo el primero y muestra el siguiente como"Lista de gráficos terminada".
Tomé el código de la documentación y lo pegué - lo mismo...
Aquí está el registro
justo después de la primera llamada
ChartNext
devuelve -1. Probado todo en tester (y en la cuenta DEMO también), con diferentes pares y diferente número de ellos...
514 construir
Gracias...
Esta cuestión se plantea de vez en cuando.
https://www.mql5.com/ru/forum/974#comment_5973
Todos nuestros archivos están firmados. Comprobar la validez de la firma digital.
