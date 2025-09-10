Errores, fallos, preguntas - página 530
tiene que lidiar con el código del Asesor Experto - es difícil saber a simple vista
el código de prueba se dio en su totalidad - sólo acortó todo lo posible para identificar el problema
Fractales - el indicador se redibuja en la segunda barra.
En el primer tick, la condición para el fractal puede cumplirse; cuando la barra actual supera el valor del fractal, no lo hará.
entonces, ¿por qué el propio indicador fractal estándar no dibuja la flecha? además, no siempre se produce
¿Por qué el indicador fractal estándar no dibuja la flecha?
Lo hace. Reenvío sólo en la segunda barra.
En los primeros ticks, la condición del fractal puede cumplirse (la flecha se dibuja), cuando la barra actual supera el valor del fractal, éste deja de dibujarse)
Pero lo hace. Reenvío sólo en la segunda barra.
En los primeros ticks se puede cumplir la condición del fractal (se dibuja la flecha), cuando la barra actual supera el valor del fractal - no se dibuja)
Por muy divertido que sea...
He encontrado la diferencia: yo lo he ejecutado desde Indicadores personalizados->Ejemplos, mientras que tú lo has ejecutado desde Indicadores->Bill Williams->Fractales
¡¡¡Hola!!! Yo también he estado construyendo a partir de fractales. Al principio dibujé a partir de la costumbre.
No podía entender por qué las impresiones mostraban valores diferentes :-).
Entonces descubrí que coincidía totalmente con Williams.
Es bastante gracioso...
Encontré la diferencia: yo ejecuté desde Indicadores personalizados->Ejemplos y tú desde Indicadores->Bill Williams->Fractales
Ah, ahí está :)
Los indicadores incorporados se encuentran en la carpeta Indicadores.
¿Por qué hay una "versión mejorada" en Ejemplos, puedo preguntar a los desarrolladores?
Encontré un problema muy similar. Ya se ha discutido recientemente aquí. Es exactamente lo mismo. Una aplicación para un problema similar ya está en Service Desk y creo que ya están trabajando en ella.
datetime timE[1000], timE1[1], timE2[1]; const int shift=1000;
CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,timE1); CopyTime(_Symbol,_Period,shift-1,1,timE2); Print(" timE1 ",timE1[0]," timE2 ",timE2[0]);
CopyTime(_Símbolo,_Periodo,timE2[0],timE1[0],timE);
for(int j=0;j<50;j++ ) Print(j," j ",timE[j]);
¿Por qué?
datetime timE[1000], timE1[1], timE2[1]; const int shift=1000;
CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,timE1); CopyTime(_Symbol,_Period,shift-1,1,timE2); Print(" timE1 ",timE1[0]," timE2 ",timE2[0]);
CopyTime(_Símbolo,_Periodo,timE2[0],timE1[0],timE);
for(int j=0;j<50;j++ ) Print(j," j ",timE[j]);
¿Por qué?
¿Por qué se producen los saltos observados en el joule del probador al procesar una sucesión de "Impresiones"? Es decir, el código, por ejemplo, es el siguiente:
Print("****1****");
Print("****2****");
Print("********");
Print("****4****");
Print("****5****");
Y las líneas se imprimen en el registro así:
****1****
****2****
****3****
****5****