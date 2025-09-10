Errores, fallos, preguntas - página 543
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Hay un solo corredor? El terminal controla el historial por corredores. La calidad del historial es determinada por el servidor, durante la sincronización el terminal obtiene el historial faltante o actualizado del servidor, lo que asegura la integridad del historial en la conexión servidor-terminal.
Para los desatentos: por la misma razón. Concretamente 933297 en MetaquotesDemo.
2011.10.15 11:41:00 El probador del núcleo 1 se detuvo porque OnInit falló
2011.10.15 11:41:00:00 2011.10.03 00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Símbolo desconocido 'EURUSD'
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Código de error: 4301; Descripción: Símbolo desconocido
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Se ha producido un error al seleccionar el símbolo EURUSD
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Inicialización de un EA... en EURUSD
El símbolo no se puede seleccionar en MarketWatch.
Código
if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true))
{
Print("Символ " + Exp_Symbol + "выбран в окне MarketWatch.");
}
else
{
Print("Произошла ошибка при ввыборе символа " + Exp_Symbol);
GetMyLastError(GetLastError());
}
if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
{
return(false);
}
Exp_Symbol_Info.Refresh();
Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
Lo descubrí... Tenía una fecha de inicio más alta que la fecha de finalización. No sé, me equivoqué, pero puedo deducir que el rango de fechas es incorrecto.
¿Pero es posible que la salida sea incorrecta en el rango de fechas?
Este mensaje aparece en el registro del probador cuando se ejecuta la optimización con fechas incorrectas. La optimización no se inicia.
Parece que no hay tal comprobación durante las pruebas...
La pestaña "Pedidos y operaciones" muestra todo normalmente, la pestaña "Ofertas" sólo muestra las antiguas, no hay ofertas de hoy. ¿O es sólo cosa mía?
Ese es el tipo de bicho o...
fuchers no fue cerrado por mí antes de la redención y dejó colgado en las herramientas. ¿Y ahora qué, esperar a la entrega? :))
ps. Resulta que hace mucho tiempo que no estoy aquí. Puede ser que se me haya pasado algo por alto en mis posts, pero en la compilación 519 ocurría lo mismo.
Saludos, Alexey.
Ese es el tipo de bicho o...
fuchers no fue cerrado por mí antes de la redención y dejó colgado en las herramientas. ¿Y ahora qué, esperar a la entrega? :))
ps. Resulta que hace mucho tiempo que no estoy aquí. Puede ser que se me haya pasado algo por alto en mis posts, pero en la compilación 519 ocurría lo mismo.
Saludos, Alexey.
A continuación, sincronice el historial de ambos terminales con el servidor (para que el historial esté actualizado durante todo el periodo de pruebas). Entonces no debería haber ninguna diferencia en la historia.
Me surgió una pregunta idiota: ¿cómo sincronizar el historial con el servidor (borrar los archivos del historial no es una opción)? La búsqueda de ayuda en el terminal del cliente no conoce la palabra "sync", "refrescar" en la ventana del gráfico no ayudó...
Me surgió una pregunta idiota: ¿cómo sincronizar el historial con el servidor (borrar los archivos del historial no es una opción)? La búsqueda de ayuda en el terminal del cliente no conoce la palabra "sync", "refresh" en la ventana del gráfico no ayudó...