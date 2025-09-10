Errores, fallos, preguntas - página 544

Ashes:

Tengo una pregunta idiota: ¿cómo sincronizar el historial con un servidor (borrar los archivos del historial no es una opción)? Buscando en la ayuda del terminal del cliente no conoce la palabra "sync", "refresh" en la ventana del gráfico no ayudó...

Conozco tres formas principales:

1. Puede utilizar el script de la sección "Organizar el acceso a los datos" o algo similar (opción anterior).

2. Puede ejecutar el Asesor Experto estándar en una prueba estándar para los últimos X años (una vez usé el MACD para probar todas las divisas desde el año 2000).

3. puedes mover el historial manualmente de una carpeta de trabajo a otra (esta variante se suele utilizar si no quieres ahorrar en Internet o si hay más de una copia del terminal instalada en tu ordenador).

 
Ashes:

sergeev:
Tengo la sensación de que vas al DC con estos futuros. Ellos saben exactamente lo que está mal con las órdenes.

Así es como aplico a la DC). Es una cuenta demo de metaquotes.

cuenta:710188

contraseña de inversión: MetaTrader

Compruébelo usted mismo. Parece que es un bicho.

 
pronych:

Así es como aplico a la DC). Es una cuenta demo de methaquot.

ahora mismo sólo hay contratos de diciembre en la lista de símbolos.
 
sergeev:
ahora sólo los contratos de diciembre están en la lista de personajes.
A eso me refiero exactamente.
Tengo un contrato de rts de septiembre colgado en la pestaña de "comercio", que está en el lado positivo, pero no se refleja en los fondos. No se pueden realizar transacciones con él. Tampoco está en la lista de símbolos.
Desarrolladores, ¡prestad atención! Si no, os aburriré con servicedesk )))
 
Abrí este contrato pero no lo cerré a tiempo. Y ahora se ha quedado colgado en un estado de confusión.
 
Rosh:
¿En qué referencia estabas mirando? Aquí hice una pregunta a un buscador del foro y obtuve resultados enseguida.
F1 en el terminal.
Estimados desarrolladores. Hace unos 10 meses recibí una solicitud a través de SD, en la que se decía que tal vez en medio año... un año se introducirá un nuevo tipo de datos de mayor precisión largo doble, y tal vez no. ¿Cuál es la situación actual, podemos esperar que este tipo se introduzca pronto, o que se introduzca en absoluto?
