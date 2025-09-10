Errores, fallos, preguntas - página 544
Tengo una pregunta idiota: ¿cómo sincronizar el historial con un servidor (borrar los archivos del historial no es una opción)? Buscando en la ayuda del terminal del cliente no conoce la palabra "sync", "refresh" en la ventana del gráfico no ayudó...
Conozco tres formas principales:
1. Puede utilizar el script de la sección "Organizar el acceso a los datos" o algo similar (opción anterior).
2. Puede ejecutar el Asesor Experto estándar en una prueba estándar para los últimos X años (una vez usé el MACD para probar todas las divisas desde el año 2000).
3. puedes mover el historial manualmente de una carpeta de trabajo a otra (esta variante se suele utilizar si no quieres ahorrar en Internet o si hay más de una copia del terminal instalada en tu ordenador).
¿Y en qué ayuda has buscado? Aquí hice una pregunta a un buscador de foros y obtuve resultados enseguida.
Por cierto, ¿sabes que puedes buscar directamente desde el MetaEditor 5?
La visualización depende de la configuración de la categoría
Sí, lo hacemos. Muy conveniente, buena idea.
Tengo la sensación de que vas al DC con estos futuros. Ellos saben exactamente lo que está mal con las órdenes.
Así es como aplico a la DC). Es una cuenta demo de metaquotes.
cuenta:710188
contraseña de inversión: MetaTrader
Compruébelo usted mismo. Parece que es un bicho.
ahora sólo los contratos de diciembre están en la lista de personajes.
Tengo un contrato de rts de septiembre colgado en la pestaña de "comercio", que está en el lado positivo, pero no se refleja en los fondos. No se pueden realizar transacciones con él. Tampoco está en la lista de símbolos.
Desarrolladores, ¡prestad atención! Si no, os aburriré con servicedesk )))
¿En qué referencia estabas mirando? Aquí hice una pregunta a un buscador del foro y obtuve resultados enseguida.