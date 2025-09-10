Errores, fallos, preguntas - página 539
Acabo de comprobarlo, el código:
Alert(Bars(NULL, PERIOD_H1, "2011.10.11 04:05", "2011.10.11 04:50"));
Alert(GetLastError());
Resultado:
0
0
He visto con mis propios ojos cuando solicité una sección con barras y obtuve 0 en respuesta, GetLastError no ayudó. Según mis observaciones, esto ocurre cuando hay garrapatas.
Al intentar entrar en el sitio web:
Al intentar iniciar la sesión en el sitio web:
Lo siento si esto ya se ha discutido. Pero tengo el eterno problema de configurar todos mis gráficos larga y minuciosamente, pero después de reiniciar el terminal o el sistema se borran todos por alguna razón. Me gustaría saber cómo utilizar la función Abrir borrados para volver a colocar todos estos gráficos autoborrados?
¿Estás en modo de pantalla completa?
Para no ser infundado, simulé la situación que mencioné arriba (no puedo citarlo porque no puedo salir de la cita :) ).
He ejecutado el siguiente código en M15:
while( ! IsStopped())
{
int iCount = Bars(NULL, PERIOD_M12, "2011.10.07", "2011.10.01");
int iError = GetLastError();
Alert(iCount, " ", iError);
Dormir(500);
}
Mientras se ejecutaba el script me conecté y desconecté de Internet. Las imágenes muestran el resultado.
Sí, está en marcha. Hace un rato estuve navegando por el foro y alguien explicaba cómo activar la función de Abrir Borrados, así que tuve que activar algo en algún lugar de la configuración...
Servicio-Configuración-Gráfica
Gracias, estas son las instantáneas:
