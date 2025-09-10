Errores, fallos, preguntas - página 539

Acabo de comprobarlo, el código:

Alert(Bars(NULL, PERIOD_H1, "2011.10.11 04:05", "2011.10.11 04:50"));

Alert(GetLastError());

Resultado:

0

0

He visto con mis propios ojos cuando solicité una sección con barras y obtuve 0 en respuesta, GetLastError no ayudó. Según mis observaciones, esto ocurre cuando hay garrapatas.

Al intentar entrar en el sitio web:

qdx5dlzm6x.png  79 kb
 
-Alexey-:

Al intentar iniciar la sesión en el sitio web:


Haga clic en "Entiendo el riesgo", solicite un certificado en el siguiente paso y publíquelo aquí.

Debería ser así:

Si la información coincide, entonces todo está bien y es sólo que el navegador no pudo cargar la validación del certificado por alguna razón. Por ejemplo, un navegador antiguo o un sistema operativo sin certificados raíz actualizados.

Si no coincide, alguien está intentando interceptar su tráfico con un certificado falso.

 
Lo siento si esto ya se ha discutido. Pero tengo un problema perpetuo, la configuración de todos mis gráficos larga y minuciosamente, pero después de reiniciar el terminal o el sistema todos se borran por alguna razón. Me gustaría saber cómo utilizar la función Abrir eliminado para devolver todos estos gráficos auto-borrados a su lugar?
 
Bene_Nota:

Lo siento si esto ya se ha discutido. Pero tengo el eterno problema de configurar todos mis gráficos larga y minuciosamente, pero después de reiniciar el terminal o el sistema se borran todos por alguna razón. Me gustaría saber cómo utilizar la función Abrir borrados para volver a colocar todos estos gráficos autoborrados?
¿Tienes activado el modo de pantalla completa?
 
alexvd:
¿Estás en modo de pantalla completa?
Sí, lo es. Hace un rato estuve navegando por el foro y alguien explicaba cómo activar la función de Abrir Borrados, así que tuve que activar algo en algún lugar de la configuración...
Para no ser infundado, simulé la situación que mencioné arriba (no puedo citarlo porque no puedo salir de la cita :) ).

He ejecutado el siguiente código en M15:

while( ! IsStopped())
{
int iCount = Bars(NULL, PERIOD_M12, "2011.10.07", "2011.10.01");
int iError = GetLastError();
Alert(iCount, " ", iError);
Dormir(500);
}

Mientras se ejecutaba el script me conecté y desconecté de Internet. Las imágenes muestran el resultado.

4kmmoy94fe.png  69 kb
 
Bene_Nota:
Sí, está en marcha. Hace un rato estuve navegando por el foro y alguien explicaba cómo activar la función de Abrir Borrados, así que tuve que activar algo en algún lugar de la configuración...

Servicio-Configuración-Gráfica

Renat:

Haga clic en "Entiendo el riesgo", solicite un certificado en el siguiente paso y publíquelo aquí.

Debería ser así:

Si la información coincide, entonces todo está bien y es sólo que el navegador no pudo cargar la validación del certificado por alguna razón. Por ejemplo, un navegador antiguo o un sistema operativo sin certificados raíz actualizados.

Si no coincide, significa que alguien está intentando interceptar su tráfico con un certificado falso.

Gracias, estas son las instantáneas:

niuws924ic1.png  144 kb
 
Esta es la forma que tiene ESET de "protegerte" interceptando el tráfico https cifrado y metiendo su certificado no fiable. De hecho, está llevando a cabo un ataque Man In the Middle. Normalmente esto pasa desapercibido porque el antivirus también pone su certificado raíz en los de confianza, pero algo falló aquí y se equivocó.

Ya sabes que el camino está pavimentado con buenas intenciones.
