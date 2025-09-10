Errores, fallos, preguntas - página 535

marketeer:
Todo está mapeado según el código.

Brillante.

Sólo es cuestión de averiguar si el código cumple la definición técnica de los fractales. Pues yo no veo al menos cinco barras consecutivas obligatorias para formar fractales en las zonas resaltadas con rectángulos rojos en uno de mis posts anteriores. Debo ser el único que tiene un eclipse....

¿Están todos contentos con todo y son comprensibles? Bueno, ¡que alguien comparta la valeriana!

...De todos modos, está bien. Si las barras laterales no tienen que formar una pirámide estricta, entonces está bien, sigamos adelante.

 
x100intraday:

Y por qué necesita la conformidad exactamente en los indicadores proporcionados. Construye fractales según tus propias condiciones. Intenta experimentar con fractales de 3, 5 o 7 compases. Con o sin correspondencia estricta. Tal vez, incluso se encuentre una variante mejor. )))
La ilustración en la que se mezclan los fractales superiores e inferiores en el mismo gráfico es confusa. Pero en realidad, cuando se ve de forma individual, todo se respeta.
 
tol64:
Y por qué querrías una coincidencia exactamente en los indicadores proporcionados. Construye fractales según tus propias condiciones. Intenta experimentar con fractales de 3, 5, 7 barras. Con o sin correspondencia estricta. Tal vez, incluso se encuentre una variante mejor. )))
¡Hmmm! ¿Para suplantar al propio Williams? Gracias por la idea. Llegaré a ser más correcto que los clásicos del AT y mostraré mi retrato entre los demás en todas las escuelas de comercio del mundo... Aunque no aspiro a hacerlo a propósito.
 
x100intraday:
La ilustración en la que se mezclan los fractales superiores e inferiores en el mismo gráfico es confusa. Pero en realidad, cuando se ve de forma individual, todo se respeta.
¿Y quién prohibió su aparición simultánea? Incluso si se hace la condición más estricta, de modo que cada barra sucesiva tenga un extremo mayor o menor que la anterior, y no sólo el central, puede haber situaciones en las que ambos fractales aparezcan en la misma barra. Añade una condición para que cuando se cumplan ambas condiciones, no se coloque ningún fractal.
 
mql5:
Tienes que mirar el código.
Si la matriz tenía inicialmente un tamaño de 100 y se llenaba con valores válidos, luego se reducía y volvía a aumentar a 100, es muy posible que los punteros siguieran siendo válidos.

Lo tengo. Aquí está el código.

parámetro c era =0. 

//------------------------------------------------------------------    Resize
void Resize(int n) // изменяем число элементов
{
  int c=ArraySize(m_item); // размер текущего массива // при тесте был с=0
  for (int i=n; i<c; i++) if (CheckPointer(m_item[i])==POINTER_DYNAMIC) { delete m_item[i]; m_item[i]=NULL; } // чистим лишние 
  ArrayResize(m_item, n); // изменили число
  for (int i=c; i<n; i++) m_item[i]=NULL;  // новые указаьели обнулили // эту строку добавил специально, 
  for (int i=0; i<n; i++) if (CheckPointer(m_item[i])==POINTER_INVALID) m_item[i]=new eSymbol; // если не создан, то создаем // так как CheckPointer не работал
}

pero en principio, prefiero forzar NULL en los nuevos punteros, para no quedar atrapado en cosas tan triviales en el futuro

 

La última actualización de la nueva construcción:

Y el terminal muestra:

 
tol64:

La última actualización de la nueva construcción:

Y el terminal muestra:

519 es la última versión oficial. Al parecer, la mano de la llave no dio en el blanco. Lo he corregido en la noticia, gracias.
 
stringo:
519 es la última versión oficial. Al parecer, la mano de la llave no dio en el blanco. Lo he corregido en la noticia, gracias.
Eso pasa)). En este caso, no pasa nada, ya que no se lanza una bomba nuclear).
 
tol64:
Eso pasa)). En este caso es normal, ya que no está lanzando una bomba nuclear).

No sé lo de la bomba, pero en un ordenador se actualizó sin problemas y en el segundo se hizo viral


