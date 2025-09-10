Errores, fallos, preguntas - página 429
Mira, pareces un verdadero mago. : )
Gracias. :)
No, sólo estoy aprendiendo. :[
La magia ocurre cuando no puedes hacer nada: empiezas a mirar los menús desplegables: los atajos están prescritos allí. (ahí es donde conocí este maravilloso truco).
La cuenta del campeonato de 2010 (en la que el comercio está realmente desactivado) se establece al inicio. Todas las operaciones en el probador son rechazadas debido a [comercio deshabilitado]. Cambiar la cuenta, iniciar la prueba (no basta con cambiar la cuenta, además, parece que hay que esperar hasta el final de la prueba). Volvemos al relato inicial. Ahora ejecutamos la prueba: ¡todo funciona!
Aquí hay un baile de pandereta...
¿Me pueden decir por qué la primera vez se registra todo correctamente, desde un archivo, y luego se restablece el array? ¿Por qué la segunda vez sólo hay ceros? ¿Cómo puedo hacer que se guarde la información para utilizarla posteriormente?
¿Debemos añadirFILE_WRITE?
nope
Intenta hacer lo que me han aconsejado:
//===
tíoVic:
De lo contrario, en cada tilde: "Bolso abierto - bolso recibido". Abrió el bolso - sacó la cartera. Abrió el bolso - sacó el bolso..."
//===
¡Y trabajar con el archivo - es decir, leer el archivo para hacer en OnInit o sus funciones derivadas....!
Hola! He descargado el indicador adjunto desde aquí https://www.mql5.com/ru/forum/798/page3. Comenzó a compilarlo y obtuvo un error
Se ve así en la cadena
He descrito este problema en el tema https://www.mql5.com/ru/forum/798/page12 pero nadie habla todavía.
Necesito ayuda y sugerir algo. Tal vez alguien pueda ayudarme a reescribir mi indicador. He intentado utilizarlo durante algún tiempo, pero no tengo problemas con él. Los tengo en un terminal (PowerTader) y el indicador no quiere funcionar.Gracias.
Hay que esperar la respuesta del desarrollador.
double mx=mx=mn+(2*octava)
esta cadena puede verse de dos maneras.
double mx=mx+mn+(2*octava)
o
double mx=mn+(2*octava)
