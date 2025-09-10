Errores, fallos, preguntas - página 423
Acerca de no abrir el tamaño del archivo, y para el año 2010 y 2009 2008 no quiere abrir,
Intento abrir un archivo creado con este código pero me dice que no se puede abrir
cualquier periodo de tiempo que no sea 2011, 01, 01 abre el resto no,
¿Qué es?
1. En su lugar:
escribir:
2. Pregunta. ¿Su gestor de archivos (como FAR) abre su archivo mediante <F3>?
Y qué número utilizar aquí.
No puedo decírtelo. Para empezar, pruébalo científicamente (tal vez surja un patrón para el lunes). Si no es así, el lunes los especialistas en indicadores personalizados se pondrán a trabajar. Te darán una pista.
Aunque... Prueba con este:
Sí, gracias, justo lo que necesitas.
P.S.He olvidado cómo programar - no he tocado MT5 durante meses...
Estimados desarrolladores, - Por favor, díganme en dos palabras cómo la potencia de la tarjeta de vídeo, su modelo y los conductores,
¿Cómo afecta la aceleración por hardware de los gráficos vectoriales al rendimiento de mt4 y mt5, con un gran número de índices en el patrón...
Cómo va la aceleración por hardware de los gráficos vectoriales en 2D, etc., y qué tarjetas se recomiendan cuando hay mucha carga,
y las ralentizaciones pueden deberse a una tarjeta de vídeo débil o integrada ... ?
Lo pregunto porque he encontrado lo siguiente -
en mi ordenador donde la gForce 7050 está integrada en mi madre, las ventanas se abren 2 veces más lentas ... el patrón de desplazamiento es inestable ...
Ordenadores en los que el vídeo más potente está integrado en el procesador Intell2060k - HD2000 algunos - todo sin problemas, un montón de ventanas con un par de abre 2-3 veces más rápido ...
Qué parámetros de hardware debe soportar la tarjeta de vídeo si muchas ventanas y muchos indicadores,
cómo comprobar cuánta memoria de vídeo se consume ... ? (quizás no lo suficiente...)
¿cuál es la carga de la tarjeta cuando se imprimen muchas plantillas complicadas a la vez, en archivos GIF...? ?
Gracias de antemano por la respuesta.
Se recomienda tener una tarjeta de vídeo decente (no potente, sólo decente) en lugar de tarjetas integradas muy antiguas, que sólo tienen aceleración declarativa. Esto es especialmente cierto para los modelos de portátiles más antiguos.
Dado que los gráficos suelen tener muchos objetos y se redibujan activamente, se necesita un buen acelerador 2D.
A riesgo de que me lancen tomates y huevos podridos, voy a preguntar.
¿Estoy configurando correctamente los niveles de parada?
Estoy muy confundido. :(
La compra es todo desde la Oferta - tanto el SL como el TP.
Las ventas son todas de la Asc.
Resulta que ahora se obtienen los mismos valores, me pregunto por qué el archivo de grabados
datos (tiempo en seg. y precio de apertura) de 2011,01,01 lee unos 6 mb. y los mismos datos
pero a partir de 2010,06,01 pero excluyendo el tiempo en que el precio no supera el precio máximo por hora y toma 2,5 mb. - NO ABRE
con su método
Resulta que los mismos valores 1,79,,,, (es seg.).
escribir en el archivo desde el indicador hacer lo siguiente
guarda todos los valores en la apertura de la barra: primero los seg. y luego los valores de correlación (o precios)
Pero no lee el archivo del EA: "no se puede abrir".
¿No sabes por qué?
Comprobando el archivo - ¡se demostró que existe!