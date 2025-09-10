Errores, fallos, preguntas - página 431
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Si es posible, sería mejor como en este en MT4
Estoy planeando ocuparme de mis proyectos de MT4 la próxima semana, y la biblioteca para la migración de MQL4 a MQL5 debe ser actualizada (sólo en el campo de los indicadores).
Intentaré ocuparme de su problema hasta el miércoles. Le enviaré los comentarios el miércoles o el jueves.
Estoy planeando ocuparme de mis proyectos de MT4 la próxima semana, y la biblioteca para la migración de MQL4 a MQL5 debe ser actualizada (sólo en el campo de los indicadores).
Intentaré ocuparme de su problema hasta el miércoles. Te escribiré en mi mensaje personal el miércoles o el jueves.
¿Podría explicar en qué circunstancias puede producirse un error TRADE_RETCODE_ONLY_REAL?
¿Y cuál es la forma correcta de afrontarlo?
Otro matiz relativo al tipo de ejecución de la orden (SymbolInfoInteger(SYMBOL_TRADE_MODE)).
Posibles variantes:
1. SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED(la negociación con el símbolo no está permitida).
2. SYMBOL_TRADE_MODE_LONGLY (Sólo se permite comprar).
3. SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY (Sólo se permite la venta).
4. SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY (Sólo se permite el cierre de posiciones).
5. SYMBOL_TRADE_MODE_FULL (Sin restricciones en las operaciones comerciales).
¿No crees que la cláusula 2 y la cláusula 3 deberían incluir en todo caso la cláusula 4?
O es de la categoría "ya está claro para todo el mundo" (estaría bien especificarlo explícitamente en la documentación), o nos encontramos con un sinsentido: puedes abrir una posición pero no puedes cerrarla.
¿Podría explicar en qué circunstancias puede producirse un error TRADE_RETCODE_ONLY_REAL?
¿Cuál es la mejor manera de afrontarlo?
TRADE_RETCODE_ONLY_REAL
10032
TRADE_RETCODE_ONLY_REAL
La operación sólo está permitida para las cuentas reales
En realidad, se trata de una prohibición de operar con el símbolo especificado para el tipo de cuenta dado. Por ejemplo, tratar de negociar un instrumento bursátil con ejecución directa en una cuenta demo.
Un corredor no siempre puede ofrecer operaciones de demostración en una serie de instrumentos de negociación.
Un matiz más sobre el tipo de ejecución de la orden (SymbolInfoInteger(SYMBOL_TRADE_MODE)).¿No cree que los puntos 2 y 3 deberían incluir de todos modos el punto 4?
O es del tipo "está claro para todo el mundo de todos modos" (estaría bien escribirlo explícitamente en la documentación), o es un sinsentido: puedes abrir una posición pero no puedes cerrarla.
Sí, un cierre completo de posiciones por SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY funciona con SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY y SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY.
Intentaremos ampliar la descripción de la situación cuando se liquiden las posiciones comerciales en la documentación.
Existe una discrepancia entre los resultados obtenidos durante las pruebas individuales y la optimización a través de MQL5 Cloud Network
Resultados de la optimización:
Resultados durante las pruebas individuales:
Parece que durante la optimización se pierde una operación debido a un problema con el historial de cotizaciones de las últimas veinticuatro horas.
La optimización y las pruebas se realizaron el 26.06.11
Construir 470
La impresión es que la optimización sólo pierde una operación debido a un problema con el historial de cotizaciones de las últimas 24 horas.
Sí, no es necesario hacer la prueba hasta la fecha más reciente que existe.
Elija una fecha de finalización fija razonable en forma de 00:00 del día laborable anterior o incluso el final de la última semana laboral. Si utiliza el último día todo el tiempo, el final del gráfico flotará periódicamente, especialmente si el proceso de prueba es largo utilizando agentes remotos o claud.
290 en total y... sobre)
La exageración total hace 290.
¿Supongo que no hay pase (carrera real) sino que se arregla (si hay partidos)?