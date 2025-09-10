Errores, fallos, preguntas - página 426
Es aconsejable tener una tarjeta de vídeo decente (no potente, pero sí decente) en lugar de las viejas tarjetas integradas, cuya aceleración es puramente declarativa. Esto es especialmente cierto para los modelos de portátiles más antiguos.
Dado que los gráficos suelen tener muchos objetos y se redibujan activamente, se necesita un buen acelerador 2D.
Dime si sabes o pregunta a algún técnico, cuál de estos parámetros es importante y puede afectar directamente a la velocidad de
en mt4/mt5 ... ?
Si añade un comentario a la derecha en los parámetros de entrada del indicador
obtenemos
El 7050 tiene 256 de memoria y se toma de la RAM. No creo que el autobús sea mucho más alto que 533... Se trata de un vídeo para que, si una tarjeta de vídeo normal se muere, puedas ir a Internet y recoger una nueva.
HD 2000 es mucho más productivo.
¿Cuál es la pregunta?
El comentario de una variable de instancia sustituye al nombre en los diálogos - esto se describe en la documentación y se hace específicamente para la descripción ampliada de los parámetros externos.
Un caso sólo puede tener una constante. Este es también el caso en C/C++.
He estado pensando. De hecho, es muy útil. Es un poco inesperado.
En el foro se ha descrito una forma de hacer que se muestre el nombre del parámetro en lugar del comentario (pero realmente es casi siempre un inconveniente).
Probablemente duplique el nombre en un comentario :)
o simplemente un comentario en la parte superiorSólo me preguntaba qué es lo que tengo compilado al final :)
Ahora obtiene el mismo valor, obtiene el mismo valor 1,79,,,, (es un seg.)
Obtiene EMPTY_VALUE, ya que lo devolvemos si el archivo no está abierto. Si es más conveniente obtener 0,0, devuelva 0,0.
Y tienes que devolver algo. No es bueno leer un archivo que no está abierto.
Sobre el error abierto. Escríbelo así:
Esta es una captura de pantalla del probador. ¿Es lo mismo en el terminal?