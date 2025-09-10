Errores, fallos, preguntas - página 422
Buenas tardes, miembros del foro.
Por favor, ayúdenme a entender. El indicador no aparece en el gráfico por alguna razón, no sé dónde está el error.
En general, debería aparecer en el gráfico así:
Pero no tengo nada en la ventana de este indicador. MT4.
Aquí está el código del indicador. ¿Hay un error en el código o en algo más?
Es MT5.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
¿Puede alguien decirme cuál es el tamaño máximo de archivo bin permitido
que puede ser abierto por el asesor para la lectura, porque 25 m con 3 mln.
¿Puede ser que no se lean 25 metros y 3 millones de decenas de valor, pero sí 500.000 valores?
Es MT5.
Devuelve casi los mismos valores (la diferencia es sólo una barra), ¿cómo es posible?
En idea una función debería devolver cuántas barras ver en el gráfico actual (por ejemplo 5000) y la otra sólo el número que cabe en la pantalla (en mi caso algo más de 380).
Build 466, Full 7 x64
La línea
es siempre 1 más que el número de la primera barra (izquierda) visible:
La última barra (derecha) tiene el número 0.
A menos que el gráfico se desplace. Si el gráfico está "desplazado", <número de la primera barra visible> = <número de barras visibles> + <desplazamiento del gráfico en barras>-1.
Y lo que escribes:
...cuántas barras totales ver sí el gráfico actual (por ejemplo, 5000)...
es un poco diferente:
Acerca de no abrir el tamaño del archivo, y para el año 2010 y 2009 2008 no quiere abrir,
He intentado abrir un archivo creado con este código, pero sigue apareciendo un mensaje de error
Cualquier intervalo de tiempo excepto 2011, 01, 01 abre el resto no,
¿Qué tipo de problema?
es un poco diferente:
Me temo que eso no va a funcionar.
Por ejemplo, tengo 50000 barras marcadas en mi configuración pero 11375 barras cargadas en la realidad.
El método
Y qué número utilizar aquí.
ZS Esto es lo que hay enInit
Y la basura de la historia no se limpia...