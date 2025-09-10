Errores, fallos, preguntas - página 425
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
En cuanto al número de parámetros no parece haber problema, he probado con 600 parámetros.
Pero el número de parámetros optimizados está limitado a 63-64 (más allá de eso el probador simplemente no permite marcar los parámetros).
Con el número total de pases también hay que tener cuidado (si el recuento de pases irá más allá del máximo de largo, entonces la película no funcionará como yo lo entiendo).
Sí, lo entiendo muy bien :)
Creación de un indicador personalizado - parámetros - cadena
No se pueden introducir comillas en el valor inicial.
Creación de un indicador personalizado - parámetros - cadena
No es posible escribir comillas al valor inicial.
Utilice caracteres especiales ('\"' o los obtenidos mediante CharToString). También puede utilizar comillas simples.
Puede obtener una representación textual de una comilla doble de la siguiente manera
PS
Por lo que entiendo en su caso, es la variante '\' la que hará el truco.
Utilice comodines o comillas como "ejemplo".
Desea obtener la cadena Input1="" (valor vacío), no cadena Input1="''
Si te he entendido bien, necesitas la siguiente combinación:
Me gustaría obtener la cadena Input1="" (valor vacío), no la cadena Input1="''.
Desarrollador.
La caja no acepta variables, ¿está diseñada así?
Quiero poder comparar con variables regulares, pero no obtener un error "'XXXXXXXXX' - se requiere una expresión constante...".
Si añade un comentario a la derecha en los parámetros de entrada del indicador
obtenemos