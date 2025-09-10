Errores, fallos, preguntas - página 425

En cuanto al número de parámetros no parece haber problema, he probado con 600 parámetros.

Pero el número de parámetros optimizados está limitado a 63-64 (más allá de eso el probador simplemente no permite marcar los parámetros).

Con el número total de pases también hay que tener cuidado (si el recuento de pases irá más allá del máximo de largo, entonces la película no funcionará como yo lo entiendo).


Creación de un indicador personalizado - parámetros - cadena

No se pueden introducir comillas en el valor inicial.

Creación de un indicador personalizado - parámetros - cadena

No es posible escribir comillas al valor inicial.

Utilice caracteres especiales ('\"' o los obtenidos mediante CharToString). También puede utilizar comillas simples.

Puede obtener una representación textual de una comilla doble de la siguiente manera

string quote = CharToString(34);

Por lo que entiendo en su caso, es la variante '\' la que hará el truco.

 
Utilice comodines o comillas como "ejemplo".
Me gustaría terminar con la cadena Input1="" (valor vacío), no cadena Input1="''
Silent:
Desea obtener la cadena Input1="" (valor vacío), no cadena Input1="''"

Si te he entendido bien, necesitas la siguiente combinación:

string Input1 = "\"\"";
Silent:
Me gustaría obtener la cadena Input1="" (valor vacío), no la cadena Input1="''.
El maestro pone todas estas combinaciones en sus comillas "tal cual".
Desarrollador.

La caja no acepta variables, ¿está diseñada así?

Quiero poder comparar con variables regulares, pero no obtener un error "'XXXXXXXXX' - se requiere una expresión constante...".

 

Si añade un comentario a la derecha en los parámetros de entrada del indicador 

//--- input parameters
input bool     BidLineEnable=true; //--- переменная BidLineEnable определяет, показывать ли линию Bid
input bool     AskLineEnable=true;
input string   path_prefix=""; // переменная path_prefix задает путь и префикс к имени файла
int ticks_stored; // переменная tick_stored содержит количество хранящихся котировок

obtenemos

