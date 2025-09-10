Errores, fallos, preguntas - página 424
esto es un intento de abrir un archivo (estaba comprobando si (FileIsExist("kor.bin",0)==true) Print("FILE DETECTED = ...");
) 2,5 MB desde 2010,06,01
Un intento de abrir desde 2011,01,05 con tamaño 950 kb tampoco tuvo éxito (lo mismo escribe)
¿ni idea de qué poltergeist?
No tengo ni idea de qué puede ser :( ¿quizás sea porque pesa mucho? (409KB)) ¿son muchos parámetros? (478 8)) ¿Qué otra cosa puede ser? =( todo era normal antes, he añadido un poco de EA, el código sigue aumentando de tamaño y no funciona, pero el código no es nada inusual ..... extraño todo esto :( antes de que la carpeta Agente-127.0.0.1-3001 y Agente-127.0.0.1-3000 eliminado, pero en teoría, esto no puede ser la causa!!! y porque otros EAs trabajo!!!
A costa del peso no sé, y los parámetros son realmente muchos (probablemente más de 64 optimizaciones)...
Sobre el tamaño también es interesante, no recuerdo ninguna restricción al respecto (quiero saber el tamaño máximo permitido del archivo, y el número de todo tipo de funciones, variables y clases en él).
No sé el peso, pero los parámetros son realmente mucho (probablemente, la optimización es más de 64)...
En el probador de estrategias, no se admite el procesamiento de órdenes con el parámetro type_filling = ORDER_FILLING_CANCEL.
Error:
2011.06.18 22:25:28 2011.06.13 00:03:03 falló la compra instantánea de 0.01 EURUSD a 1.43353 [Modo de llenado no soportado]
Hasta ahora, se ha cambiado a ORDER_FILLING_AON.
Pero en la ejecución del objetivo estoy estableciendo el apoyo a la ejecución parcial de la orden.
Pregunta a los desarrolladores: ¿Esta limitación es intencionada?
Si es así, ¿cuál es la razón? Si no es así, ¿en qué plazo podemos esperar no sólo la compatibilidad sino la emulación de la ejecución parcial en el probador?
sólo puse una pequeña parte de los parámetros en la optimización (estoy deseando ejecutar el sistema en su totalidad :) ), y esto me expresó cuántos en total son en la EA. optimización se ejecuta, pero no quiere trabajar, cargas agentes.... y no puede cargar de ninguna manera.
Es decir, ¿en algún momento se optimizaron 478 parámetros (pero no se optimizaron todos)?
no, los parámetros también aumentaron, antes eran menos :)
hice un experimento, quité muchos parámetros de la entrada, sigue sin funcionar, en general una idea estúpida .... ¿qué tienen que ver los parámetros?)) probablemente haya algo más aquí....
Tuve un problema similar una vez, en un cierto número de parámetros Expert Advisor acaba de salir del gráfico (no recuerdo el número exacto, pero fue más de 100).
Si no recuerdo mal, los desarrolladores generalmente recomendaban no más de 64 o algo así.
¿Puedo darle un comando en Service Desk porque estoy haciendo todo correctamente en el código?
pero al probarlo, el EA no abre el archivo?
En cuanto al número de parámetros no parece haber problema, he probado con 600 parámetros.
Pero el número de parámetros optimizados está limitado a 63-64 (más allá de eso el probador no me deja marcar los parámetros).
Con el número total de pases también hay que tener cuidado (si el recuento de pases irá más allá del máximo de largo, entonces la película no será como yo lo entiendo).