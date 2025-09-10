Errores, fallos, preguntas - página 430
La primera variante no funciona.
Exactamente.
voinG entonces reemplaza en esa línea con doble mx=mn+(2*octava)
Gracias, lo he hecho así, no hay error. No puedo ir más allá, he creado un montón de indicadores personalizados, están presentes en el terminal y en el gráfico, pero no se muestran. ¿Cuál es la forma correcta de crearlos? ¿Puede decirme cómo hacerlo?
En mi opinión, hay un problema en el algoritmo y es aconsejable ponerse en contacto con el desarrollador (o revisar el original en detalle).
Al visualizarlo, el gráfico no siempre se muestra (según tengo entendido está relacionado con el TF, pero aún no lo he comprobado), y si se muestra, se ve así...
En mi opinión, hay un problema en el algoritmo y es aconsejable ponerse en contacto con el desarrollador (o revisar el original en detalle).
Por favor, cambie a la TF H8, me pregunto si mostrará algo.
Lo intenté de nuevo (la versión anterior fue simplemente demolida por falta de uso).
Se muestra en todos los TFs estándar + algunos no estándar (para MT4). Lo he comprobado en: 1M, 5M, 10M, 15M, 30M, 1H, 2H, 4H, 8H, D1, W1, MN.
En el 8H se muestra lo siguiente (build 470).
Gracias. ¿Cómo lo has creado y guardado después de la compilación? ¿Qué funciones y líneas de seguridad utilizó?
La primera vez sustituí la línea de error por "doble mx=mn+(2*octava)" (puramente intuitivo, justo después de tu post).
Sin embargo, decidí analizarlo más tarde, ya que el indicador no se renderizaba, o se renderizaba de forma diferente que en MT4.
Mis cálculos son un poco lentos (pero puede que deban serlo, no he entendido la lógica).
Si lo descubres, por favor, házmelo saber en persona.
¿Necesitas exactamente la misma variante que en el indicador original (me refiero al dibujo de los niveles)?