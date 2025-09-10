Errores, fallos, preguntas - página 219
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Hola, no puedo realizar una operación básica - cambiar el stop loss en una orden con una posición aún abierta (transferir a lossless). Pensé que la búsqueda me daría un resultado, pero no fue así.
La solicitud es una variable global, se abre una posición con ella y luego quiero mover el stop loss
request.order = P_order;
request.action = TRADE_ACTION_MODIFY;
request.sl = sl;
OrderSend(request, result);
if(result.retcode==10009 || result.retcode==10008) {
Alert("Перенос SL");
return true;
} else {
Alert("Запрос на изменение ордера не выполнен - код ошибки: ",GetLastError());
return false;
}
}
Resultado
2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00 failed modify order #8 buy 0.00 EURUSD at 0.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794 [Invalid request]
2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 12:00:00 Ордер Buy успешно помещен, тикет ордера #8
¿Por qué? La estructura está llena de datos correctos, cambio los datos que necesito, pero este es el resultado?
Ais:
¿Qué tal si hace clic aquí?
En el nombre de la columna.
resultado
2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00 failed modify order #8 buy 0.00 EURUSD at 0.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794 [Invalid request]
2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 12:00:00 Ордер Buy успешно помещен, тикет ордера #8
¿Por qué? La estructura se llena con los datos correctos, cambio los datos en ella, pero este es el resultado?
Del código de error y de la línea "1,46771, sl: 1,46771 tp: 1,47794" se deduce que el error podría estar en la coincidencia de los dos primeros valores. El volumen es cero, etc.
mi error, no leí la documentación, debería usar TRADE_ACTION_SLTP para cambiar los niveles....
Ais:
¿Qué tal si hace clic aquí?
En el nombre de la columna.
No "de nuevo", sino exactamente la columna indicada por la flecha, porque:
¿Dónde se hace clic exactamente? ¿En el nombre de la columna o en el resultado del cálculo?
Tenga en cuenta que el gráfico de puntos muestra los datos de la columna exacta sobre la que se le pide que haga "clic".
Sugerencia: Ver los valores de la escala "Balance max".
Lo hace, porque:
No discutamos por tonterías. La única diferencia entre las dos columnas vecinas es que "Resultado" = "Beneficio" + "Saldo inicial". Por lo tanto, no tiene sentido volver a hacer clic en la columna "Resultado", si los datos de la tabla ya están ordenados al hacer clic en "Beneficio". El investigador curioso no obtendrá ninguna información nueva al hacer clic de nuevo.
Sugerencia: El "Saldo inicial" es fijo y no cambiará durante los cálculos.
Como la escala vertical en el gráfico de puntos muestra los datos en la columna "Resultado", entonces:
1. la tabla indicada debe estar ordenada por la misma columna "Resultado";
2. el valor especificado debe estar en el centro de la ventana de la tabla, de modo que se puedan ver al mismo tiempo los valores más pequeños y los más grandes.
Sólo si se cumplen estas condiciones se pueden sacar conclusiones.
Sí, sí, sí. Y como en el gráfico de puntos la escala horizontal refleja los datos de la columna "Pass", dicha tabla también tiene que estar ordenada por la misma columna "Pass" :) De la serie: "¡Chasquea!" :)
Ver:
sultanm:Es raro. Esta es la tercera vez. Hay dos puntos en el gráfico que están cerca en valor, pero uno en los resultados.
Se trata de puntos cercanos al valor de la escala "Balance max" que representan los datos de la columna "Resultado", no de la columna "Aprobado", por lo que la ordenación debe hacerse por la columna "Resultado".
Sugerencia, vea los puntos marcados con rectángulos rojos:
Estamos hablando de puntos cercanos a la escala "Balance max", que representa los datos de la columna "Resultado", no de la columna "Aprobado", por lo que la ordenación debe hacerse por la columna "Resultado"
Por supuesto :) Probablemente debido a las sugerencias de los círculos "el valor especificado debeestar en el centro de la ventana de la tabla para que los valores menores y mayores sean visibles al mismo tiempo" :)
sultanm, para divertirte, haz clic de nuevo en la tabla (esta vez en la columna "Resultados") para convencer a tu colega de que los datos son idénticos.