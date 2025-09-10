Errores, fallos, preguntas - página 222
Una petición a los desarrolladores. Mientras el trabajo en MT5 está en ebullición y se siguen haciendo cambios, sería muy bueno ampliar el número de pases de optimización.
Por lo que he entendido la solución para tantas tareas se encuentra para unas 10 000 variantes puede ser un poco más o un poco menos. Unas pocas horas de búsqueda en un procesador y se han encontrado las mejores variantes.
La versatilidad de las pruebas de MQL5+OP+Multicore nos permite mirar hacia nuevos horizontes de tareas (por ejemplo, la búsqueda de patrones) que pueden ser resueltos utilizando las herramientas de MT5.
Pero aquí está el problema:
El artículo publicado en su sitio tiene un ejemplo de algoritmo genético https://www.mql5.com/ru/articles/55 donde tomó 3^100 fuerza bruta hacia adelante para resolver un problema de búsqueda en 100 barras - bueno, eso es un poco más que LongInt :) mientras que la solución se encontró en 17 000 iteraciones. El algoritmo genético puede encontrar soluciones para muchas más variantes que LongInt. Y esta limitación es completamente infundada y obsoleta. Bueno, excepto que en esta etapa final de MT5 será difícil hacerlo.
Una petición muy grande a los desarrolladores, si no es muy difícil, por favor hagan el número de pases al menos 2^LongInt (2 a la potencia).
Serj_Che 2010.12.07 00:16 #
vyv:
¿Puede alguien responderme?
Se habló de ello aquí. https://www.mql5.com/ru/forum/1997/page6/#comment_31644
Quizás sería mejor poner la pregunta ahí.
Resulta que esta mejora es necesaria para muchos. ¿Tal vez puedas probarlo después de todo?
Renat Fatkhullin:
"Si llegamos a la conclusión de que un producto puede mejorarse cualitativamente, lo hacemos. No importa si tenemos que reescribir todo desde cero o no. No nos da miedo.
En retrospectiva, todo nuestro trabajo se caracteriza por un deseo constante de mejorar los productos, un deseo de optimización. Esa es la palabra que ponemos en nuestro eslogan: ¡Optimizar y liderar!
¿Cuáles son estos errores?
Terminación anormal
- Da salida a una línea en blanco.- Da salida a un número.
Por favor, arréglalo.
Supongo que hay más problemas con el long, pero no puedo encontrar cuáles son todavía, estoy recibiendo un error de escritura de memoria con un inductor...
Bien. Es una característica. Pero uno que debería conocer mejor.
Si un usuario introduce los valores del período para MA desde la interfaz, creando asas para los indicadores y utilizando los valores de los buffers de los indicadores, entonces habiendo creado (por ejemplo, tengo la configuración por defecto en este formulario) 2 indicadores con las mismas características (sus asas están escritas en la envoltura del objeto), recibe el número de asa del primer indicador, debido a esta característica.
La siguiente es una posible cadena de acontecimientos.
Situación 1. borra el primer indicador (y el programa realiza IndicatorRelease); como consecuencia, el segundo indicador no funciona automáticamente - error de copia del buffer.
Situación 2. Quita el segundo indicador (y el programa hace IndicatorRelease), el contador del volante disminuye. El primero va bien. Crea un tercer indicador con un periodo diferente. Recibe la cuenta de asas+1, es decir, el número de asas del indicador que acaba de ser eliminado. Al final, lo peor es que el tercer indicador con un periodo diferente, creado con éxito, da los valores del primer indicador, aún no borrado, al buffer.
La función de encolado de números, lleva a situaciones ambiguas cuando se borra uno de los dos encolados y se crea uno nuevo.
Gracias, vamos a pensar en ello.
Compilación 362: el arrastre de pestañas de las ventanas ha dejado de funcionar:
Aparece el icono de prohibición de D&D. ¿Quizás estoy haciendo algo mal?
Ocurre que debido a errores importantes en la compilación (esta vez en las funciones de acceso a las series temporales, en particular) el desarrollo del EA se detiene. Deberíamos implementar el rollback a la versión anterior (antes de arreglar). Al menos en modo manual, o incluso más fácil, si se guarda una copia de seguridad de la compilación anterior.
Esta cuestión ya se planteó y fue ignorada, pero en mi opinión es importante y no es muy difícil.
Apoyo plenamente
