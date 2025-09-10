Errores, fallos, preguntas - página 218
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Es posible establecer programáticamente el foco en el objeto CChartObjectEdit?
Es decir, es necesario poder introducir texto en el campo de entrada inmediatamente después de su creación y sin activarlo con el ratón.
Una petición a los desarrolladores. Mientras el trabajo en MT5 está en ebullición y se siguen haciendo cambios, sería muy bueno ampliar el número de pases de optimización.
Por lo que he entendido la solución para muchas tareas se encuentra para unas 10 000 variantes puede ser un poco más o un poco menos. Unas pocas horas de búsqueda en un procesador y se han encontrado las mejores variantes.
La versatilidad de las pruebas de MQL5+OP+Multicore nos permite mirar hacia nuevos horizontes de tareas (por ejemplo, la búsqueda de patrones) que pueden ser resueltos utilizando las herramientas de MT5.
Pero aquí está el problema:
El artículo publicado en su sitio tiene un ejemplo de algoritmo genético https://www.mql5.com/ru/articles/55 donde tomó 3^100 fuerza bruta hacia adelante para resolver un problema de búsqueda en 100 barras - bueno, eso es un poco más que LongInt :) mientras que la solución se encontró en 17 000 iteraciones. El algoritmo genético puede encontrar soluciones para muchas más variantes que LongInt. Y esta limitación es completamente infundada y obsoleta. Bueno, excepto que en esta etapa final de MT5 será difícil hacerlo.
Una petición muy grande a los desarrolladores, si no es muy difícil, por favor hagan el número de pases al menos 2^LongInt (2 a la potencia).
Extraño. Esta es la tercera vez. Hay dos puntos en el gráfico que están cerca en valor, pero uno en los resultados.
Una petición a los desarrolladores. Mientras el trabajo en MT5 está en ebullición y se siguen haciendo cambios, sería muy bueno ampliar el número de pases de optimización.
Por lo que he entendido la solución para tantas tareas se encuentra para unas 10 000 variantes puede ser un poco más o un poco menos. Unas pocas horas de búsqueda en un procesador y se han encontrado las mejores variantes.
La versatilidad de las pruebas de MQL5+OP+Multicore nos permite mirar hacia nuevos horizontes de tareas (por ejemplo, la búsqueda de patrones) que pueden ser resueltos utilizando las herramientas de MT5.
Pero aquí está el problema:
El artículo publicado en su sitio tiene un ejemplo de algoritmo genético https://www.mql5.com/ru/articles/55 donde tomó 3^100 fuerza bruta hacia adelante para resolver un problema de búsqueda en 100 barras - bueno, eso es un poco más que LongInt :) mientras que la solución se encontró en 17 000 iteraciones. El algoritmo genético puede encontrar soluciones para muchas más variantes que LongInt. Y esta limitación es completamente infundada y obsoleta. Bueno, excepto que en esta etapa final de MT5 será difícil hacerlo.
Una petición muy grande a los desarrolladores, si no es muy difícil, por favor hagan el número de pases al menos 2^LongInt (2 a la potencia).
"Extraño". Esta es la tercera vez. Hay dos puntos en el gráfico que están cerca en valor, pero sólo hay uno en los resultados".
¿Qué le parece hacer clic aquí?
¿Qué le parece hacer clic aquí?
En el nombre de la columna.
¿Dónde se hace clic exactamente? ¿En el nombre de la columna o en el resultado del cálculo?