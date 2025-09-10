Errores, fallos, preguntas - página 220
Estamos hablando de puntos cercanos a la escala "Balance max", que representa los datos de la columna "Resultado", no de la columna "Aprobado", por lo que la ordenación debe hacerse por la columna "Resultado"
Por supuesto :) Probablemente debido a las sugerencias de los círculos "el valor especificado debeestar en el centro de la ventana de la tabla para que los valores inferiores y superiores sean visibles al mismo tiempo" :)
Después de la clasificación "el valor especificado debe estar en elcentro de la ventana tabular para que tanto los valores más pequeños como los más grandes sean visibles al mismo tiempo", para mostrar que el valor más cercano no está oculto por el borde de la ventana tabular:
Después de ordenar "el valor especificado debeestar en el centro de la ventana de la tabla para que tanto los valores más pequeños como los más grandes sean visibles al mismo tiempo", para que sea visible que el valor cercano no se oculte detrás del borde inferior o superior de la ventana de la tabla, por lo tanto de la figura anterior se puede permitir esta posibilidad.
:):):) Definitivamente :) Sobre todo, si se tiene en cuenta que a partir de las capturas de pantalla citadas está claro tanto que la clasificación en sí está presente como que cualquier "ventana en medio de la mesa" está fuera de lugar :)
Pero la teorización basada en supuestos y suposiciones va mucho más allá de la pregunta"¿Qué tal si hacemos clic aquí?". La respuesta a esta pregunta es sencilla: hacer clic no tiene sentido (dada la clasificación disponible).
2. Sigue faltando la clasificación correcta.
3. Precisamente porque "no se cuestiona ninguna "ventana de la mitad de la tabla", cualquier conclusión que se saque sería prematura.
:) Aquí está el argumento decisivo :) Es todo un clásico :) Las capturas de pantalla no cuentan :)
Déjeme explicarle. La pregunta se refiere a cualquier persona que haya obtenido resultados similares a los de la sultanm'a. Antes de hacer estas preguntas, sería conveniente leer detenidamente las capturas de pantalla. Entonces la pregunta habría desaparecido por sí sola.
:) Tendré que repetirlo: La pregunta se refiere a cualquiera que haya obtenido resultados similares a los de sultanm. Antes de hacer estas preguntas, sería conveniente leer detenidamente las capturas de pantalla. Entonces la pregunta habría desaparecido por sí sola.
Tengo todo un carro lleno de resultados de cálculos similares. Si sultanm ha vuelto a plantear la cuestión, no significa que nadie más esté interesado.
En cuanto a "resaltar los argumentos decisivos", esa acción demuestra que su autor simplemente ignora la implementación de sultanm de la ordenación normal, cuya presencia puede verse a simple vista en la captura de pantalla que citó.
También debo añadir que la ordenación por la columna "Beneficio" y la ordenación por la columna "Resultado" son métodos de ordenación alternativos (para los fines que sultanm o yo queremos). Insistir en utilizar sólo uno de los métodos de ordenación alternativos es un poco extraño.
En la última versión, CopyClose, CopyTime, CopyHigh... dejaron de funcionar. Y no funciona, cuando se copian las fechas de inicio y fin del intervalo de tiempo requerido. Todos los indicadores y Asesores Expertos utilizan estas funciones. Por lo tanto, todo el trabajo se ha detenido.
:) Tendré que repetirlo: La pregunta se refiere a cualquiera que haya obtenido resultados similares a los de sultanm. Antes de hacer estas preguntas, sería conveniente leer detenidamente las capturas de pantalla. Entonces la pregunta habría desaparecido por sí sola.
Tengo todo un carro lleno de resultados de cálculos similares. Si sultanm ha vuelto a plantear la cuestión, no significa que nadie más esté interesado.
En cuanto a "resaltar los argumentos decisivos", esa acción demuestra que su autor simplemente ignora la implementación de sultanm de la ordenación normal, cuya presencia puede verse a simple vista en la captura de pantalla que citó.
También debo añadir que la ordenación por la columna "Beneficio" y la ordenación por la columna "Resultado" son métodos de ordenación alternativos (para los fines que sultanm o yo queremos). Insistir en utilizar sólo uno de los métodos de ordenación alternativos es un poco extraño.
La pregunta surgió tras una lectura atenta, porque quedó claro que:
2.1. la ordenación se ha hecho sobre indicadores diferentes, ya que el indicador "Saldo máximo", cuyos valores se dan sin ordenar en la columna "Resultado", y el indicador "Beneficio" son indicadores diferentes, aunque estén relacionados;
2.2. después de la clasificación por el indicador estudiado, los valores más cercanos por encima y por debajo deben ser visibles simultáneamente o, como último recurso,la barra de desplazamiento de la ventana de la tabla.
Sí :) No tiene sentido repetir lo obvio.
Extraño. Esta es la tercera vez. Hay dos puntos en el gráfico que están cerca en valor y uno en los resultados.
es el mismo resultado! los parámetros de entrada para estos puntos son los mismos!
en el registro del probador para el segundo punto encontrará algo como "resultado encontrado en la caché". es decir, en alguna nueva iteración del algoritmo genético se pueden ejecutar pruebas con tales parámetros que ya se han utilizado antes. el resultado se tomará de la caché. en este caso el punto en el gráfico será, pero no habrá ninguna cadena duplicada en los resultados.
Por cierto, me parece que si se opta por el modelado de las recotizaciones, no se debería utilizar esta caché. ¿qué opinan los desarrolladores al respecto?
y otro error: cuando mi algoritmo genético iba más allá de 10496, el gráfico empezaba a mostrarse de forma incorrecta - verticalmente se escalaba correctamente, se podía entender que se encontraban resultados más altos, pero horizontalmente no se actualizaba. los puntos como si se añadieran en algún lugar a la derecha, ya más allá del borde del gráfico.