Errores, fallos, preguntas - página 181
Para que el probador vea los archivos, hay que ponerlos en la carpeta del agente, mi carpeta es: D:\metatrader5\tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Libraries
¡¡¡Gracias por el consejo!!!
¡Funciona!
Ahora no puede ver los indicadores externos, ¿quizás deban ser trasladados a otro lugar también?
Construye 350. Las pruebas han dejado de funcionar: actualiza el historial y se desconecta, la pestaña del agente mantiene la CPU ocupada. No aparecen las pestañas de gráficos y resultados de pruebas.
Ahora no se pueden ver los indicadores externos, ¿quizás haya que moverlos a otro sitio también?
¿Ha intentado especificar todos estos archivos en las propiedades del programa(https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation)?
Si esto no ayuda, por favor envíe su solicitud al Servicio de Atención al Cliente con todos los archivos y las instrucciones sobre lo que debe hacer. Lo arreglaremos.
Para gestionar archivos e indicadores adicionales, existen propiedades especiales para el probador:
indicador_de_prueba
cadena
Nombre del indicador personalizado en el formato "nombre_del_indicador.ex5" .Los indicadores necesarios para las pruebas se determinan automáticamente a partir de la llamada de la función iCustom(), si el parámetro correspondiente se especifica como una cadena constante. Para otros casos (uso de la función IndicatorCreate() o uso de una cadena no constante en el parámetro que define el nombre del indicador) necesitamos esta propiedad
archivo_de_prueba
cadena
Nombre del archivo para el probador, especificando su extensión, encerrado entre comillas dobles (como una cadena constante). El archivo especificado se pasará al probador para su funcionamiento. Los archivos de entrada para las pruebas, si son necesarios, deben especificarse siempre
biblioteca_de_prueba
cadena
Nombre de la biblioteca con extensión, entre comillas. Una biblioteca puede tener tanto una extensión dll como una extensión ex5. Las bibliotecas necesarias para las pruebas se detectan automáticamente. Sin embargo, si el indicador de usuario utiliza alguna biblioteca, se debe utilizar esta propiedad
Intenta probar el Asesor Experto estándar, de los que vienen con el terminal.
El resultado es el mismo...
No recompiló, tal vez ese sea el problema... Me sorprende que no haya nada en el registro.
P.D. La recompilación no ha servido de nada. Reiniciar mt5 (por si acaso, aunque lo reinicié después de la actualización) tampoco ayudó...
¡Gracias! después de listar #property tester_indicator ... ¡todo ha funcionado!
Me puede decir, después de probar y antes de ejecutar en tiempo real todos los #property tester_... ¿es necesario comentarlo?
Construye 350. El asesor intenta operar en la cuenta del inversor (con la contraseña del inversor). Esto no parecía ocurrir antes...
¿Por qué?
No he trabajado con dll, así que no puedo decir nada, pero con archivos de datos tengo que hacer exactamente eso, carpeta de archivos de agente:
se accede a los archivos de la siguiente manera:
Es muy inconveniente para recibir los datos de esta manera, ya que los archivos de datos tienen que ser copiados manualmente en la carpeta de archivos del agente, y son generados por las secuencias de comandos, por supuesto, en D:\metatrader5\MQL5\Files carpeta. Tal vez, me he perdido algo, y el acceso a \MQL5\Files carpeta es posible desde el probador?
He revisado la Ayuda:
¿es esto lo que necesito?