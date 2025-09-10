Errores, fallos, preguntas - página 175
Para todas las cuentas de demostración.
Ya te dije que recalcular el saldo y los lotes no es una opción.
Aunque tendré que hacerlo como último recurso. No tengo suficientes problemas con la transferencia de las operaciones a MT4, tengo que organizar los cálculos adicionales en este sentido.
Personalmente, me resulta más fácil organizar una cuenta con 0,01 lotes.
Gracias, me alegro mucho.
¿Cómo se llamaría esta cuenta?
La cuestión de la posición no es tan importante para mí.
Me temo que si vas a cambiar tu EA para cada trader, te vas a cansar de alcanzar a tus rivales.
Hoy te da pereza hacer un cheque, pero mañana te dará pereza apretar el botón y ganar dinero.
En cuanto a la transferencia de operaciones, ¿has pensado que MT5 puede tener un depósito de 100.000 y MT4 de 10.000 cómo vas a mantener un MM razonable?
Los promotores.
En lo que respecta a la construcción, ya se ha observado el siguiente fenómeno (y muy a menudo).
OC - Win XP SP3 MUI 32 bit
¿Existen acciones especiales, circunstancias, etc.?
Colocar casillas que indiquen las horas de publicación de noticias en los gráficos a lo largo del eje de abscisas es una solución muy desafortunada.
¿Hay alguna forma de desactivar su visualización?
Si no desactiva la actualización automática, todos los e-mentos se mostrarán de nuevo al reiniciar.
¿Existen acciones especiales, circunstancias, etc.?
Esto ocurre de vez en cuando. Al reiniciar el terminal, aparecen los símbolos.
Entiendo que siempre están en la lista, sólo que bajo ciertas condiciones se vuelven invisibles después del arranque.
Al mismo tiempo, se abren los gráficos de los pares de divisas (un total de 10 gráficos).
Me alegro de que la innovación haya sido la adecuada para ti, pero no comparto tu postura.
¿Y qué tiene que ver la MT con esto? Hay un montón de sitios en MT4 donde se puede abrir una cuenta con 0,01 lote. ¿Por qué no pueden estar también en MT5?
Tengo un cheque y no uno.
Puedes tener 100 000 y puedes tener 1000 000, pero no entiendo que es más fácil operar en cuentas con condiciones de negociación "iguales" o hacer un montón de comprobaciones adicionales en dos EAs + tener en cuenta características similares en software de terceros.
Es más fácil con las mismas condiciones comerciales.
Pero la verdad de la vida es que las condiciones de MQ-Demo y la empresa de corretaje real (en la que la cuenta del usuario) a menudo no coinciden.
Y no es seguro que el usuario final utilice MQ-Demo.
Las plataformas de negociación MT5 comienzan muy rápidamente. En un mes habrá una decena de Dealing Center para MT5 (todavía es una demo).
Sólo tenemos que hacer una regla para considerar las diferentes situaciones. Por cierto, las cotizaciones en las diferentes empresas de corretaje no coinciden.
Para MT5 ya tengo 3-4 empresas de corretaje ya seleccionadas. No me interesan todas, aunque sean 1000.
Mi corredor será probablemente el mejor en todos los aspectos. Para MT4 y MT5.
Y ahora estoy pensando en la automatización de otros procesos
Si no soy un experto, operaré en mi propia cuenta y soy el que ha operado en Alpari, y también soy el corredor real.
Siempre he operado en mi propia cuenta, también he operado en mi propia empresa de corretaje.
Se tienen en cuenta todos los matices relacionados con las posibles diferencias de fechas.
Quizá en el futuro haga el tratamiento más universal, pero ahora necesito algo más...
Yo soy el usuario final, la cuenta real también es mía, yo elegí la CV.
Creo que este es el final de la historia....
No me importa que escribas el código para ti, estoy en contra de que exijas a MQ una plataforma para ti.
Resulta que no soy un usuario, sino sólo tú.
Estoy de acuerdo, ya es hora de dejarlo, ya se está convirtiendo en trolling. Buena suerte con eso.