Errores, fallos, preguntas - página 176

Urain:

No me importa que escribas código para ti, me importa que exijas a MQ que use una plataforma para ti.

Ya no soy un usuario, sólo eres tú.


Se suponía que iba a introducir un nuevo grupo de cuentas, con 0,01 de lote. Los demás usuarios no deberían haberse molestado por ello (¿Quién necesita cuentas con mínimos estándar).

Buena suerte

 
Renat:
Hecho.
Genial, también aumenté el lote máximo, ahora puedo probar mi EA de cambio en un rango de lote grande.
 

Estimado, hay (o me parece que hay) un error en la ejecución del operador += para variables del tipo de estructura doble.

struct Ssignals
  {
public:
   double            OpenLong;
  };

class indicator
  {
private:
   Ssignals          condition;
public:
   Ssignals            MA();

};

Ssignals indicator::MA(){
condition.OpenLong=0;
condition.OpenLong+=1; // выдает случайный результат
return (condition);
}
Construye 346.
Interesting:

enseñas tan maravillosamente...

¿Puedo tener un enlace a un vaso no vacío.

Su

Para la MT5 ya tengo 3-4 DCs elegidos.

Yo también estoy interesado...

;)

¿Funciona todo allí? ¿No puedes ser reservado? ¡Dame enlaces directos al recurso!

Creo que nadie sospechará de su publicidad.

No puedes anunciar lo que no tienes...

;)

1. ¿No es genial? Lo dudo...

2. ¿Existen "vasos normales" en los tipos de cambio de Forex?

Ya sé dónde trabajar con los gráficos en MT5. Me interesaría mucho una apuesta de futuros de divisas.


3. ¿Es un anuncio? ¿Es un secreto?

a) Alpari; b) Broco; c) Admiral Markets.

 

El terminal no se instala desde la 1ª vez

Lo mismo en otro corredor ayer y siempre en este mismo lugar... Ayer uno de los terminales se instaló por 7ª vez y el otro por 23ª vez. Probado en diferentes ordenadores...


Primero intenté descargar desde Europa a este sitio, luego cambié a Rusia, luego a América y me dio un error


¡О! Se conecta a Chipre y se instala a partir de la ciento cincuenta y ocho...

 
solomenikm:

Estimado, existe (o me parece que existe) un error al ejecutar el operador += para variables de la estructura de tipo double.

Construir 346

He mirado tanto en la terminal como en la depuración.

¿Este problema está exactamente en el código que citas? ¿Quizás estoy buscando en un lugar equivocado?

 
solomenikm:

Estimado, hay (o me parece que hay) un error al ejecutar el operador += para variables de estructura de tipo doble.

Construye 346.

El problema no es la estructura.

Antes de realizar operadores matemáticos de suma/resta/división/multiplicación en una variable, ésta debe ser inicializada con algún valor (mejor hacerlo cuando se declara la variable).

Por lo tanto, esto está mal:

f+=1;//Прибавление числа к не инициализированной переменной, результат непредсказуем

Esto es correcto:

int f=0;//инициализировали числом 0
f+=1;//прибавили к инициализированной переменной 1
//-------------------------------------------

//или так
int f=1;//Сразу инициализируем переменную числом 1 при объявлении переменной
//-------------------------------------------

//или так
int f;
f=1;//операция присваивания, работает и с не инициализированными переменными, равнозначно инициализации числом при объявлении переменной.
 

Aquí es donde entra la inicialización.

condition.OpenLong=0;
condition.OpenLong+=1;
 
alexvd:

Aquí es donde entra la inicialización.

Hmm, realmente...
