Errores, fallos, preguntas - página 179
Cuando se selecciona una pestaña, se activa la ventana del gráfico, que se puede apreciar visualmente.
¿Con qué frecuencia hay que reordenar los gráficos?
La ventana colapsada también se activa y si accidentalmente se activa la colapsada mientras se arrastran las pestañas en el orden correcto, hay que usar el ratón para encontrar el gráfico innecesario que ha aparecido accidentalmente y volver a colapsarlo en la pantalla.
Es mucho más fácil trabajar visualmente con los gráficos en el escritorio de MT, además el panel de gráficos con pestañas se come el espacio en la pantalla y con el algoritmo anterior (desde MT4) era posible no mantenerlo activo.
No tengo a nadie más a quien recurrir... :(
Pero resulta que tú eres el único que ve "trabajar"...
¿Puedo obtener un enlace directo para descargar el kit de distribución?
Esto es incómodo, pero es un hecho.
Tema sencillo - pero el Almirante no carga...
Eso es raro.
;)
Nunca he intentado utilizar mi compañía de corretaje, nunca he intentado descargar de Alpari.
MetaTrader 5 (build 11.12.2009 según el sitio web)
Nunca he tenido ningún problema con este tipo de servicio, sólo está representado en Alpari.
¡Gracias! A estudiar...
Si no me equivoco, el servidor de Alpari es 62.213.101.242:443.
Están disponibles al menos los siguientes pares de divisas: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURCHF, EURJPY, GBPCHF, GBPJPY, AUDJPY, AUDCAD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY.
PS
Lo mejor es que para el oro, la plata y probablemente todos los instrumentos bursátiles todavía no he encontrado... :(
Lo más gracioso es que este tumblr también es una estafa. Mira a Duke. No voy a decir nada sobre NT.
¡Pero gracias de todos modos!
;)
new build 350 - en el editor, si seleccionas cualquier línea en los artículos y en el codebase, obtienes esta respuesta:
A mí me funciona bien. Funciona sin problemas.
Escriba una solicitud a servicedesk, describiendo todas las acciones paso a paso.
No se olvide de especificar los datos en el terminal OS y de fusión.
PS
He probado varios artículos para comprobarlo, incluyendo esta "lógica difusa".
Quizá haya problemas en la transmisión de comandos desde el editor al navegador (yo uso Mozilla, el último).
¿Por qué puedo copiar las estructuras de usuario pero no las estándar?
Dice 'p_request' - la estructura tiene objetos y no puede ser copiada.
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/classes
Простые структуры
Las estructuras que no contienen cadenas, objetos de clase y objetos de array dinámicos se denominan estructuras simples; las variables de dichas estructuras pueden copiarse libremente entre sí, aunque sean estructuras diferentes. Las variables de las estructuras simples, así como sus matrices, pueden pasarse como parámetros a las funciones importadas de la DLL.