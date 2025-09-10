Errores, fallos, preguntas - página 87
Un error común que mucha gente comete, y en el que yo mismo me he visto envuelto (la comparación se implementa de forma diferente en los distintos idiomas)...
Si la memoria no me falla, el compilador daba un aviso de error en las primeras compilaciones.
Saludos.
¿Podría decirme cómo descargar el historial? Acabo de instalar el terminal y no tiene datos para ninguno de los pares desde el 01.02.2010 hasta el 21.07.2010. Cuando ejecuto el Asesor Experto, se cargan primero los datos de este periodo, pero ahora no se carga el historial.
¿Cómo puedo obtener esta información (marcada en rojo)?
¿Cómo puedo obtener esta información (marcada en rojo)?
¿Cómo puedo obtener esta información (marcada en rojo)?
Muy sencillo:
Opción 1.
1. pedir un saldo inicial - Saldo inicial
2. Calcular los totales de todas las operaciones (en el historial se recorren todas las operaciones) - Balance comercial.
3. Suma el resultado de las operaciones comerciales al saldo inicial y obtiene el importe final del saldo - Balance.
De acuerdo con sus datos se verá así
Saldo inicial = 10.000 dólares.
Balanza comercial = -4.061,80 dólares
Saldo = Saldo inicial + Saldo comercial (tenga en cuenta el signo)
Opción № 2
Restamos el saldo inicial de los fondos actuales, el saldo seco nos da el resultado de las transacciones...
¿Qué hace eso?
Es una pena que no haya una función de deposición y beneficio sólo yo
da 1.#INF.
Servicedesk ya ha escrito...