Un error común que mucha gente comete, y en el que yo mismo me he visto envuelto (la comparación se implementa de forma diferente en los distintos idiomas)...

Si la memoria no me falla, las primeras versiones tenían una advertencia de error del compilador.
Kos:
Si la memoria no me falla, el compilador daba un aviso de error en las primeras compilaciones.
Tal vez sí. Parece que los desarrolladores están a punto de desactivar la visualización de algunos mensajes no muy importantes (tal vez ya lo hicieron)...
 

¿Podría decirme cómo descargar el historial? Acabo de instalar el terminal y no tiene datos para ninguno de los pares desde el 01.02.2010 hasta el 21.07.2010. Cuando ejecuto el Asesor Experto, se cargan primero los datos de este periodo, pero ahora no se carga el historial.

 

¿Cómo puedo obtener esta información (marcada en rojo)?

Entiendo que el beneficio se solicita así

AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT);
gumgum:

¿Cómo puedo obtener esta información (marcada en rojo)?

Entiendo que el beneficio se solicita de la siguiente manera

¿o no? sólo devuelve 0

Esta función devuelve el Tamaño de la ganancia actual en la cuenta en la moneda del depósito , es decir, si no hay posiciones abiertas, entonces por supuesto el resultado será cero. Lo que quieres lo tienes que calcular tú mismo, cómo hacerlo lo puedes leer en este artículoCrear un tablero de datos usando clases de la Biblioteca Estándar y la API de Google Chart
gumgum:

¿Cómo puedo obtener esta información (marcada en rojo)?

Entiendo que el beneficio se solicita de la siguiente manera

¿o no? Sólo obtengo 0

Muy sencillo:

Opción 1.

1. pedir un saldo inicial - Saldo inicial

2. Calcular los totales de todas las operaciones (en el historial se recorren todas las operaciones) - Balance comercial.

3. Suma el resultado de las operaciones comerciales al saldo inicial y obtiene el importe final del saldo - Balance.

De acuerdo con sus datos se verá así

Saldo inicial = 10.000 dólares.

Balanza comercial = -4.061,80 dólares

Saldo = Saldo inicial + Saldo comercial (tenga en cuenta el signo)

Opción № 2

¿Qué hace eso?

AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT)==AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)-AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)
 
gumgum:

¿Qué hace eso?

Muy bien.
gumgum:

¿Qué hace eso?

Así es como funciona.
AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT)=AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)-AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)
 

Es una pena que no haya una función de deposición y beneficio sólo yo

double pro=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000.;

da 1.#INF.

Servicedesk ya ha escrito...

