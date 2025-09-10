Errores, fallos, preguntas - página 187
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Eso es todo, la cuestión se ha barrido bajo la alfombra.
Desarrolladores, ¿podemos esperar que se implemente la función sugerida en la página 186?
Desarrolladores, ¿se espera que se implemente la función sugerida en la página 186?
dogada:
В этой папке 2 файла и оба пустые.
¿Olvidó reiniciar el terminal después de cambiar el número de barras en el gráfico?
De todos modos, reiniciar parece haber solucionado el problema.
Se realizaron otras 3 pruebas.
Cada vez el historial seguía descargándose y la fecha de inicio de la prueba (se especificaba todo el periodo) se desplazaba unos años atrás cada vez. Ahora el probador está probando desde el año 99.
Al mismo tiempo, la ventana M1 del eurodólar tiene el siguiente aspecto: las barras son de un día para otro.
Sí, también el reinicio no ha solucionado los problemas en los servidores Alpari y NordFX.
M1=D1 todavía se está probando allí.
Definitivamente es necesario un control más estricto en la prueba (que se pruebe desde la fecha en que se fijó - si no hay M1, no se prueba).
De nuevo, la ventana del gráfico, si M1 está habilitado, entonces las barras del día - bueno, esto es algo extraño.
¿Y por qué su servidor y los de DS funcionan de forma diferente?
Al final, como siempre, después de "bailar con la pandereta" en principio se puede utilizar. Sólo es necesario ejecutar el probador muchas veces, hasta que la historia completa se descargue con seguridad. :) ¿Tal vez el botón sea mejor después de todo?
Sí. El Asesor Experto (o script) se ejecuta en su propio hilo. El código del indicador se ejecuta en otro hilo (el hilo de procesamiento de datos para el símbolo correspondiente).
Buenas tardes.
Tengo una pregunta sobre mql4, aunque la gente que esté familiarizada con mql5 puede conocer el tema:
No puedo hacer una dll en Visual C++ 2010 Express para que funcione en MT4.
Lo he probado como se describe en el artículo: https://www.mql5.com/ru/articles/18
Y di ejemplos de uso del "Asesor Experto": https://www.mql5.com/ru/forum/129668
Por favor, ayuda: Por favor, hacer la dll en Visual C ++ 2010 Express para trabajar en MT4.
Por favor.
¡Hola!
Pregunta sobre el funcionamiento de MT5 en demo.
No puedo añadir una nueva orden a una posición ya abierta a un precio mejorado diferente. En cambio, la nueva orden se añade a la posición ya abierta al precio anterior y sin opciones. ¿Para qué lo necesito?
¡Hola!
Pregunta sobre el funcionamiento de MT5 en demo.
No puedo añadir una nueva orden a una posición ya abierta a un precio mejorado diferente. En cambio, la nueva orden se añade a la posición ya abierta al precio anterior y sin opciones. ¿Para qué lo necesito?
Lo tengo, ¡gracias!
Este Asesor Experto está funcionando en una cuenta demo y a veces no puede abrir una posición y genera un error
"CTrade::PositionOpen: instant sell 5.00 EURUSD at 1.40350 sl: 1.40388 tp: 1.40180 [invalid stops]"
Este es el stop loss mínimo de 18 pips, tengo 38 pips aquí. ¿Qué pasa?