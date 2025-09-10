Errores, fallos, preguntas - página 186
a Renat:
Por favor, haga que el probador no inicie la prueba si no hay cotizaciones de minutos desde la fecha de inicio de la prueba, sino sólo cotizaciones diarias.
Porque es una casa de locos, sin expertos en datos minuciosos con órdenes pendientes que trabajan en el marco temporal < un día, prácticamente todos son robos.
a Renat:
Si no tiene cotizaciones de un minuto desde la fecha de la prueba, ¡sólo cotizaciones diarias!
Los Asesores Expertos con órdenes pendientes que trabajan en un marco temporal < un día son prácticamente todos griales.
Mejor aún, proporcione a sus empresas de corretaje una herramienta (quizás una API) que les permita cargar rápida y fácilmente el historial en el servidor a la profundidad requerida desde sus bases de datos o archivos.
No sé si es el momento actual, pero antes los representantes de algunas empresas de corretaje se quejaban de que había que introducir el historial manualmente.
O, alternativamente, introducir funciones estándar que informen sobre el compás a partir del cual comienza la historia real de un marco temporal determinado. (IMHO) Será mucho más conveniente.
Creo que existe esa función.¿O me equivoco?
Creo que existe esa funcionalidad.... ¿O me equivoco?
Este no lo es, me refería a la barra desde la que comienza la historia del minuto (si el TF es M1), pero ahora si no hay datos del minuto, se escriben en el gráfico los datos de un TF superior. Y entonces sólo se pueden distinguir con comprobaciones complejas, y no siempre correctamente. Para los desarrolladores de MQ es más fácil hacerlo porque tienen acceso al historial y no es problema recordar la barra en la que la sustitución empieza a devolver su índice.
Aquí está el periodo H1 para el EURUSD, los separadores de periodo están activados. Después de enero de 1999 muestran la historia H1, y antes de eso el mismo gráfico muestra la historia del gráfico diario (D1)
ZZZY Necesitamos una función para obtener el índice de esta barra.
Estás confundido: todo se bombea a la máxima profundidad automáticamente. No necesitas pulsar ningún botón.
Describa su situación en detalle, por favor. Pruebe en nuestro servidor de demostración access.metatrader5.com:443
Ahí tienes, por tu consejo.
1. He descargado la nueva MT.
2. Conectado al servidor designado.
3. He puesto un límite.
4. Abrir la ventana del eurodólar.
Descargado 6MB. Las actas se iniciaron el 23 de julio de 2010.
5. Iniciada la prueba (algún Asesor Experto estándar) AllPeriod. М1
Ha descargado 20 MB.
Entonces pasó la prueba. Curiosamente del 19.11.2009
Con un hueco del mes 2 al 5 de 10.
6. El gráfico de apertura de operaciones en minutos comienza el 23 de julio de 2010. Y las operaciones anteriores están amontonadas en una gran pila en la esquina izquierda de la pantalla.
Y esta es la misma situación todo el tiempo:
Urain: resulta una casa de locos, sin minuto expertos en datos con órdenes pendientes trabajando en tf < día, prácticamente todos ellos gravemente.
Es necesario hacer un control duro minuto - siempre y cuando no hay un minuto para un minuto o probador no se inicia nada más - y el botón de descarga de la historia (SINCRONIZAR) - una casa de locos completa sin ella.
El historial se mueve como quiere con huecos desde cualquier fecha y en lugar de minutos hay horas o días (probablemente los minutos del comienzo de la hora/día). Al probador le da igual, prueba y se conforma con agujeros, no con agujeros, sino con otro grial.
Toda la vida los servidores han tenido una función de sincronización del historial de otros servidores. En MT5 ahora es aún más fácil.
Me pregunto. ¿Por qué no pueden sincronizar el historial con sus servidores de MT4 o con los tuyos (tienes las barras de mayor "calidad" cargadas en el historial)?
Estos son los registros de los probadores. Los registros del agente se encuentran en <carpeta de datos del probador>Agent-127.0.0.1-3000\logs
Me pregunto. ¿Por qué no pueden sincronizar el historial con sus servidores de MT4 o con los tuyos (tienes las barras de mayor "calidad" cargadas en el historial)?