AlexSTAL:

El terminal no se instala desde la 1ª vez

Lo mismo en otro corredor ayer y siempre en este mismo lugar... Ayer uno de los terminales se instaló por 7ª vez y el otro por 23ª vez. Probado en diferentes ordenadores...


Primero intenté descargar desde Europa a este sitio, luego cambié a Rusia, luego a América y me dio un error


¡О! Se conecta a Chipre y se instala a partir de la ciento cincuenta y ocho...

Ayer muchos proveedores de Rusia tuvieron problemas de acceso al exterior. Esto provocó constantes interrupciones de la conexión.
 

En MT4 (e incluso en MT3 estaba) hay una opción para colocar las ventanas en orden SELECCIONADO en el escritorio de la ventana MT, pero en MT5 no funciona.

Por ejemplo, en MT4 puede hacer clic varias veces en los gráficos en un orden necesario y luego seleccionar la opción "colocar verticalmente/horizontalmente" para obtener un entorno deseado.

Pero no funciona en MT5 :(

¿O tal vez sí, pero se aplica de manera diferente?

 
Renat:
Ayer, muchos proveedores de servicios de Internet en Rusia tenían problemas para acceder al exterior. Esto provocaba constantes desconexiones.
Lo mismo hoy.....
 
simple_user:

Por ejemplo, en MT4 puede hacer clic varias veces en los gráficos en la secuencia necesaria y luego seleccionar la opción "colocar verticalmente/horizontalmente" para obtener el entorno deseado.

Pero no funciona en MT5 :(

¿O tal vez sí, pero se aplica de manera diferente?


Menú principal->ventana

 

1. En el probador de estrategias se ejecuta el stop loss a precio "no de mercado"

Imagen tomada a través del menú archivo - guardar imagen como ...

Quitó el resto. Lo he descubierto.
 
ALozovoy:
simple_user:

Menú principal->ventana

Lo siento, has entendido mal mi pregunta.

Necesito un orden estrictamente definido de disposición de las ventanas del gráfico por columnas y horizontales en el escritorio de MT. Lo tienes en MT4, mientras que en MT5, aunque los pongas manualmente en el orden correcto, obtendrás el orden CORRECTO al hacer clic en la opción que has especificado en el menú.

Es decir, MT, mediante algún esquema, esculpe los gráficos en la pantalla a su antojo y los tuyos no serán recordados. ¡Absurdo!

 
olyakish:

Encontré varios errores en una mañana

1. En el probador de estrategias, la ejecución del stop loss a un precio "no de mercado"


La parada se ejecutó con un deslizamiento de la brecha. ¿Será lo mismo en la realidad? ¿O significa algo más?
[Eliminado]  

Los promotores.

¿Sería posible hacer que el resultado de EventKillTimer() sea también booleano? Porque no sé si el temporizador está parado o no.

simple_user:

¿Quizás los perfiles te sirvan? Conservan la disposición de los gráficos:


 
Rosh:
La parada se ejecuta con deslizamiento en el hueco. En realidad, será lo mismo. ¿O significa algo más?

No lo sé, pero la única vez que me encontré en una situación así en mi cuenta real fue en el primer tick después del gap. Y en el contrato de intermediación se describe exactamente así.

