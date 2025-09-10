Errores, fallos, preguntas - página 177
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
El terminal no se instala desde la 1ª vez
Lo mismo en otro corredor ayer y siempre en este mismo lugar... Ayer uno de los terminales se instaló por 7ª vez y el otro por 23ª vez. Probado en diferentes ordenadores...
Primero intenté descargar desde Europa a este sitio, luego cambié a Rusia, luego a América y me dio un error
¡О! Se conecta a Chipre y se instala a partir de la ciento cincuenta y ocho...
En MT4 (e incluso en MT3 estaba) hay una opción para colocar las ventanas en orden SELECCIONADO en el escritorio de la ventana MT, pero en MT5 no funciona.
Por ejemplo, en MT4 puede hacer clic varias veces en los gráficos en un orden necesario y luego seleccionar la opción "colocar verticalmente/horizontalmente" para obtener un entorno deseado.
Pero no funciona en MT5 :(
¿O tal vez sí, pero se aplica de manera diferente?
Ayer, muchos proveedores de servicios de Internet en Rusia tenían problemas para acceder al exterior. Esto provocaba constantes desconexiones.
В МТ4 (и даже в МТ3 была) есть опция расположения окон в ВЫБРАННОМ порядке на рабочем столе окна МТ, а вот в МТ 5 она не работает.
Por ejemplo, en MT4 puede hacer clic varias veces en los gráficos en la secuencia necesaria y luego seleccionar la opción "colocar verticalmente/horizontalmente" para obtener el entorno deseado.
Pero no funciona en MT5 :(
¿O tal vez sí, pero se aplica de manera diferente?
Menú principal->ventana
1. En el probador de estrategias se ejecuta el stop loss a precio "no de mercado"
Quitó el resto. Lo he descubierto.
simple_user:
Menú principal->ventana
Lo siento, has entendido mal mi pregunta.
Necesito un orden estrictamente definido de disposición de las ventanas del gráfico por columnas y horizontales en el escritorio de MT. Lo tienes en MT4, mientras que en MT5, aunque los pongas manualmente en el orden correcto, obtendrás el orden CORRECTO al hacer clic en la opción que has especificado en el menú.
Es decir, MT, mediante algún esquema, esculpe los gráficos en la pantalla a su antojo y los tuyos no serán recordados. ¡Absurdo!
Encontré varios errores en una mañana
1. En el probador de estrategias, la ejecución del stop loss a un precio "no de mercado"
Los promotores.
¿Sería posible hacer que el resultado de EventKillTimer() sea también booleano? Porque no sé si el temporizador está parado o no.
¿Quizás los perfiles te sirvan? Conservan la disposición de los gráficos:
La parada se ejecuta con deslizamiento en el hueco. En realidad, será lo mismo. ¿O significa algo más?
No lo sé, pero la única vez que me encontré en una situación así en mi cuenta real fue en el primer tick después del gap. Y en el contrato de intermediación se describe exactamente así.