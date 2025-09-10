Errores, fallos, preguntas - página 188
Por favor, ayuda - después de actualizar el terminal el probador dejó de funcionar, ¿cuál podría ser la razón? Probado todos los consejos anteriores, el resultado es así.
proceso de agente iniciadoNúcleo 1 00:30:26 conectándose a 127.0.0.1:3000
Núcleo 1 00:30:27 conectado
Tester 00:30:27 EURUSD,Daily (MetaQuotes-Demo): prueba de Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5 de 2010.09.03 00:00 a 2010.11.01 00:00 a iniciar
Núcleo 1 00:30:27 aprobado (agente build 350)
Núcleo 1 00:30:29 sincronización general completada
Core 1 00:30:29 3124 bytes de información de la cuenta cargada
Core 1 00:30:29 3768 bytes de información de grupo cargados
Núcleo 1 00:30:29 7170 bytes de parámetros de comprobación cargados
Core 1 00:30:29 275 bytes de símbolos seleccionados cargados
Core 1 00:30:29 00:30:29 archivo experto añadido: Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5. 25883 bytes cargados
Core 1 00:30:29 depósito inicial 10000,00 USD, apalancamiento 1:100
Núcleo 1 00:30:29 inicializado con éxito
Core 1 00:30:29 44 Kb de datos de inicialización totales recibidos
Núcleo 1 00:30:29 rendimiento: 43
Core 1 00:30:29 EURUSD: símbolo sincronizado, 2904 bytes de información del símbolo recibidos
Core 1 00:30:30:30 EURUSD: carga 27 bytes de datos históricos para sincronizar
Core 1 00:30:30:30 EURUSD: historial sincronizado desde 1999.01.04 hasta 2010.11.01
Núcleo 1 00:30:31 desconectado
sultanm:
El Asesor Experto se está ejecutando en una cuenta demo y a veces falla al abrir una posición y da un error -
"CTrade::PositionOpen: instant sell 5.00 EURUSD at 1.40350 sl: 1.40388 tp: 1.40180 [invalid stops]"Este es el stop loss mínimo de 18 pips, tengo 38 pips aquí. ¿Qué pasa?
Lizar:Mira el tp.
Lo siento, ¿qué tiene de malo "tp"? Estoy intentando abrir una posición de "VENTA".
El tp(1,40180) es inferior a 1,40350 en 170 pips. ¿Hay alguna limitación?
Los promotores.
El problema de los intercambios en la demo parece haberse solucionado (o me estoy perdiendo algo).
Tomemos dos cuentas de trading, una del Campeonato - 630022, y otra de la demo - 69231.
Un par (USDJPY Sell) ha sido abierto en la cuenta 630022 durante bastante tiempo. Parece que los intercambios se calculan.
Tengo un par (USDJPY Buy) abierto en la cuenta 69231 desde el 01/11/2010.
No entiendo por qué no hay intercambios?
A los desarrolladores.
Por favor, ocúpese de la anchura de las columnas en la visión general del mercado, el terminal no quiere recordar la anchura (cuando AUTO-SIZE está desactivado).
No está confirmado, todo se guarda normalmente (con la recarga).
Si hay muchos caracteres y quieres desplazarte por ellos con un deslizador vertical, el sistema no lo tiene en cuenta.
O mejor dicho, en realidad estira todo el ancho, sin dejar espacio para el deslizador (o lo hace, pero es muy extraño). Según tengo entendido cambia el ancho de las columnas con el símbolo y la hora.
Ejemplo: antes y después de recargar el terminal.
El comportamiento se repite. Vamos a echar un vistazo.
Este Asesor Experto está funcionando en una cuenta demo y a veces no puede abrir una posición y genera un error
"CTrade::PositionOpen: instant sell 5.00 EURUSD at 1.40350 sl: 1.40388 tp: 1.40180 [invalid stops]"
Este es el stop loss mínimo de 18 pips, tengo 38 pips aquí. ¿Qué pasa?
Su parada será activada por el akk. Por lo tanto, el nivel de parada no debe ser inferior: 1,40350 + nivel de stop + spread
La compilación 350 no ha podido reconectarse completamente al servidor por sí sola durante 9 horas (indicador de estado de conexión con sectores grises girando). Las cotizaciones se han detenido a las 15:24 hora de la terminal. Al mismo tiempo hay entradas de registro de pérdida de conexión y reconexión a las 17:25MSK y entradas posteriores de operaciones en la cuenta del Campeonato.
Al mismo tiempo, la siguiente MT4 está en pleno funcionamiento...
PS. Tengo la sospecha de que algunos de los Asesores Expertos del Campeonato no funcionan (han dejado de funcionar) debido a los problemas similares de reconexión ... Stringo, ante las quejas de los autores de EA, se refiere a la actividad del proceso del Terminal en el Administrador de Tareas como criterio del rendimiento de un EA - la carga de la CPU se observa efectivamente. Pero parece que el EA no consigue cotizar...
PS2. en "Historial" se muestran las nuevas órdenes y operaciones, en "Comercio" también se muestra la nueva posición, sólo se extraña el cerne actual y el beneficio, y todas las cotizacionesestán en pie.
Y, por una extraña coincidencia, el valor de "Trade" en la columna de precios, que no coincide con una cotización en "History and Chart", coincide con el precio de cierre de una posición en SL (¿Modificación de SL a las 16:16? Cierre a las 19:17, es decir, ya después de que las cotizaciones se hayan detenido).