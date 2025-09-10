Errores, fallos, preguntas - página 184
Así:
Debería ser así
También debería haber una línea como ésta:
input DebugInfoLevel info=DBG_NONE; //TF_01
Tío desarrolladores, ¿podrían arreglar las funciones SellStop y BuyStop en la clase CTrade?
BuyStop, lo mismo.
Después de actualizar a la compilación 350 (28 de octubre de 2010) el probador dejó de funcionar.
registro adjunto.
La CPU y la memoria del portátil:
/- Intel seleron M 1.50 GHz 1014 -/
sistema - windows xp proff 32
He reinstalado todo en una carpeta diferente, pero sigue sin funcionar.
También sería interesante ver los registros de los agentes.
El mismo problema: el probador no funciona. Tras pulsar el botón de inicio, "piensa" durante unos segundos, carga los datos, pero la prueba ni siquiera se inicia (vuelve a aparecer el botón de inicio).
Compilación 350, XP, Pentium4, en los registros:
