Errores, fallos, preguntas - página 178
No lo sé, pero la única vez que me encontré en una situación así en mi cuenta real fue en el primer tick después del gap. Y en el contrato de DC se describe exactamente así.
¿Quizás los perfiles te sirvan? Conservan la disposición de los gráficos:
¿Me están tomando el pelo?
Acabo de hacer una simple pregunta, es visualmente visible en la pantalla - abrir dos MT de lado a lado en los ordenadores y tratar de hacer lo que escribo, en 4, se tarda 3-5 segundos, en 5 NO funciona en absoluto.
El perfil se guarda en el orden que decide el software, el mío no lo recuerda en absoluto.
¿De qué otra manera puedo explicarlo?
¿Qué es lo que falla en este caso? ¿Puede explicarlo en detalle con imágenes?
En la imagen, la flecha de cierre del stop está situada en el cruce de las líneas de caimán en el gap (sobre este precio estaba la orden de stop para una posición de compra) y la flecha debería haberse situado en el precio de apertura de la nueva barra después del gap, es decir, con el deslizamiento no a favor del trader.
El comportamiento en la 4 y en la 5 es el mismo, sólo lo he comparado. En el perfil se guarda automáticamente lo que fue el último.
En el 5: se alinean las pestañas del gráfico en el orden correcto con la función de arrastrar y soltar y luego se ejecuta uno de los comandos del menú "Ventana"
Intenta tener claro lo que estás haciendo. La frase "puedes hacer clic varias veces en los gráficos en la secuencia que desees" lamentablemente no te da la menor idea de lo que estás haciendo.
No es el mismo comportamiento, Alexey. :)
Si hace clic en los gráficos SEGUNDO y luego elige "ventana-vertical/horizontal" MIENTRAS el panel de gráficos está cerrado en MT4, rápidamente se obtiene el resultado deseado y se puede guardar en un perfil sin problemas.
Ahora intente hacer lo mismo en MT5 - ¡no lo conseguirá!
Sugieres arrastrar y soltar en el orden correcto las pestañas de los gráficos en el panel DONDE solo hay texto y los gráficos no son visibles, es mucho más largo, especialmente cuando tienes muchas de estas pestañas y no caben en todo el ancho de la pantalla. Es más, entre ellos hay un montón de ENORMES que hay que obviar y no tener en cuenta a la hora de organizarlos en la pantalla, y hay muchas opciones de este tipo en TODOS los perfiles.
¿A qué masoquista se le ocurrió eso?
Al fin y al cabo, en el 4 todo era sencillo, claro y rápido.
1. ¿Es genial? Lo dudo...
2. ¿Existen "vasos normales" en los tipos de cambio?
Dónde trabajar con bombos en MT5 se dijo, y más de una vez. Me interesaría mucho una apuesta de futuros de divisas.
3. ¿Es un anuncio? ¿Es un secreto?
a) Alpari; b) Broco; c) Admiral Markets.
No tengo a nadie a quien pedirle, excepto a ti... :(
Sucede que usted es el único que ve "trabajar"...
¿Puedo obtener un enlace directo para descargar el paquete de distribución?
Es incómodo, pero es cierto.
Tema sencillo - pero el Almirante tampoco carga...
Eso es raro.
;)
En la imagen la flecha para cerrar la posición por stop se coloca en el cruce de las líneas de caimán en el gap (sobre este precio estaba la orden de stop en la posición de compra) y la flecha debería haberse colocado en el precio de apertura de la nueva barra después del gap, es decir, con tener en cuenta el deslizamiento no a favor del trader.
Ahora por fin está claro lo que se quiere decir.
¿Qué pasa con el panel de gráficos?
Las cosas que no caben en la pantalla son fáciles de desplazar.
Al seleccionar una pestaña, se activa la ventana del gráfico y se puede ver visualmente.
De todos modos, ¿cuántas veces hay que reordenar los gráficos?
intentándolo :)
Tengo 25 gráficos en mi perfil, en este momento necesito colocar 12 de ellos en mi escritorio en una determinada secuencia utilizando la opción "ventana-vertical/horizontal", el panel de gráficos con pestañas se ajusta a 18 gráficos a lo ancho de la pantalla, además, 13 gráficos de 25 están en forma colapsada. A menudo, hay que "barajar" los gráficos; la opción propuesta es extremadamente incómoda y requiere mucho tiempo. Y no está claro por qué había una necesidad de cambiar el habitual, USTED establece el algoritmo en las versiones anteriores de software MT4 y 3?