Hecho. ¿Cómo se sabe que se ha corregido un error dejado en servicedesk?
..........El directorio /logs/crashlog debe buscarse en el directorio local de Windows XP.
Sin XP a mano, no puedo escribir las rutas exactamente.
Intenta ejecutarlo como administrador.
Desactive el cortafuegos.
En el Panel de Control - Administración mire los registros de Windows.
Prueba el modo de compatibilidad.
_El inicio como administrador no funciona - servicio deshabilitado o dispositivos relacionados.
Desactivé mi firewall y lo puse en excepciones, no hubo cambios.
No sé qué hay en los registros, pero en los eventos del sistema me aparece esta anotación: aplicación emergente:terminal.exe-error de aplicación:excepción de software desconocida (0xc0000409) en mi aplicación en 0x59c80bac
_cómo activar el modo de compatibilidad no lo sé........ no tengo esa experiencia-discúlpeme por ser tonto.
¿Por qué se produce este error?
¿Cuánta memoria RAM hay disponible? Esto se puede ver en el administrador de tareas.
Ni siquiera 2 megabytes de memoria.
Estimados desarrolladores, ¿podrían eliminar la ridícula restricción de 63 caracteres de longitud de texto en los objetos gráficos? Es realmente molesto. En lugar de una etiqueta larga, tenemos que hacer una cobertura de varios objetos uno por uno, ajustándolos por tamaño, etc. Y en lugar de la información sobre herramientas incorporada para los objetos gráficos, tenemos que dibujar nuestra propia información sobre herramientas de varios objetos + capturar los eventos del ratón por nosotros mismos. ¿Por qué necesitamos toda esta molestia?
Parece que el texto se almacena en su clase comoun array estático wchar_t[64], lo cual es muy ineficiente porque desperdicia mucha memoria. No todos los objetos tienen una descripción, y especialmente no una larga. Y el nombre del objeto, también, puede ser corto. Así que tienes 64+64 caracteres = 256 bytes congelados para cada objeto - ¡esto es realmente un desperdicio! El número de objetos en un gráfico puede llegar a un millón.
Otra actualización del foro. Los anuncios de blogs, productos, etc. están ahora integrados en el foro:
Pregunta:- ¿puede MT4 abrir con 0.01 lote?
¿Cómo puedo arrastrar una estrategia de indicadores de MT4 a MT5?