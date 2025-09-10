Errores, fallos, preguntas - página 1195

TheXpert:
Y el valor de retorno
cualquier tipo válido (no estamos obligados a nada)
 
La solicitud ha sido enviada al Servicio de Atención al Cliente esta tarde. Esperamos que la búsqueda se restablezca pronto.
 

No está muy claro qué sentido tiene dar valores diferentes a las siguientes constantes en MQL, en comparación con las que se utilizan habitualmente

#define FW_THIN         100 
#define FW_EXTRALIGHT   200 
#define FW_LIGHT        300 
#define FW_NORMAL       400 
#define FW_MEDIUM       500 
#define FW_SEMIBOLD     600 
#define FW_BOLD         700 
#define FW_EXTRABOLD    800 
#define FW_HEAVY        900

mientras que los nombres son idénticos y no pueden ser una mera coincidencia. En mi opinión, este enfoque no aporta más que confusión.

No han reinventado la rueda con las siguientes: coinciden plenamente con los valores generalmente aceptados

MB_OKCANCEL
MB_ABORTRETRYIGNORE
MB_YESNOCANCEL
MB_YESNO
MB_RETRYCANCEL
MB_CANCELTRYCONTINUE
 
meat:

Estimados desarrolladores, ¿podrían eliminar la ridícula restricción de 63 caracteres de longitud de texto en los objetos gráficos?

Estoy de acuerdo sobre el campo "Descripción", y en el campo "Nombre" de los objetos OBJ_EVENT ellos mismos no siempre se ajustan a los datos en su totalidad - el recorte de palabras es notable
 

Error de ejecución: array fuera de rango

// test.mq5
#import "lib.ex5"
        void f( const string& str[] );
#import

class A {
public:
        static const string str[];
};
const string A::str[] = { "123" };

void OnStart()
{
        A a; //не обязательно
        f( A::str );
}

// lib.mq5

#property library
void f( const string& str[] ) export { Print( str[ 0 ] ); }

mientras no haya un array fuera de rango

El error desaparece si la función f(...) se coloca en el mismo módulo test.mq5 o se duplica con static

static const string A::str[] = { "123" };
lo que normalmente no se hace, e incluso se considera un error en C++
 

1 La categoría Utilidades ha desaparecido del Mercado. ¿Se habrá ido ya?

P.D. Esto es raro. Vuelven los "servicios públicos".

 

Estimados programadores, he recibido este aviso, ¿qué cambios debo introducir en la configuración del EA o qué significa? (He borrado el nombre del corredor por razones obvias):

Estimado cliente


Leinformamos de que, debido a la infraestructura tecnológica prevista y a la modernización de los EQUIPOS, las conexiones a los centros de datos .............-El directo 3 desde la dirección IP............... se terminará el sábado 30 de agosto de 2014 sus terminales de negociación se conectarán automáticamente a uno de los dos centros de datos en las siguientes direcciones:

dc1.mt4..........com:443 (USA)
dc2.mt4..........com:443 (Alemania).


Por favor, haga los cambios apropiados en la configuración de los asesores comerciales, si es necesario.

 
Cambio de direcciones de servidores. Si tiene operaciones en su EA dependiendo del nombre del servidor, necesita escribir un nuevo nombre.
 

En el foro, la fuente del perfil y la selección del idioma del foro se ha vuelto pequeña e ilegible:

