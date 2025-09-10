Errores, fallos, preguntas - página 1195
Y el valor de retorno
La búsqueda del autor no funciona. El servidor responde"Se ha producido un error. Por favor, inténtelo más tarde."
No está muy claro qué sentido tiene dar valores diferentes a las siguientes constantes en MQL, en comparación con las que se utilizan habitualmente
mientras que los nombres son idénticos y no pueden ser una mera coincidencia. En mi opinión, este enfoque no aporta más que confusión.
No han reinventado la rueda con las siguientes: coinciden plenamente con los valores generalmente aceptados
Estimados desarrolladores, ¿podrían eliminar la ridícula restricción de 63 caracteres de longitud de texto en los objetos gráficos?
Error de ejecución: array fuera de rango
mientras no haya un array fuera de rango
El error desaparece si la función f(...) se coloca en el mismo módulo test.mq5 o se duplica con staticlo que normalmente no se hace, e incluso se considera un error en C++
La categoría Utilidades ha desaparecido del Mercado. ¿Se habrá ido ya?
P.D. Esto es raro. Vuelven los "servicios públicos".
Estimados programadores, he recibido este aviso, ¿qué cambios debo introducir en la configuración del EA o qué significa? (He borrado el nombre del corredor por razones obvias):
Estimado cliente
Leinformamos de que, debido a la infraestructura tecnológica prevista y a la modernización de los EQUIPOS, las conexiones a los centros de datos .............-El directo 3 desde la dirección IP............... se terminará el sábado 30 de agosto de 2014 sus terminales de negociación se conectarán automáticamente a uno de los dos centros de datos en las siguientes direcciones:
dc1.mt4..........com:443 (USA)
dc2.mt4..........com:443 (Alemania).
Por favor, haga los cambios apropiados en la configuración de los asesores comerciales, si es necesario.
En el foro, la fuente del perfil y la selección del idioma del foro se ha vuelto pequeña e ilegible: