Errores, fallos, preguntas - página 1192
XP pro 2002 Pask 3 CPU tipo Intel Celeron 420, 1600 MHz (8 x 200) la lista de software tiene 28,68 MW
No tengo XP a mano, no puedo escribir las rutas exactas.
Intenta ejecutarlo como administrador.
Desactive su cortafuegos.
En el panel de control - administración mira los registros de windows.
Prueba el modo de compatibilidad.
Gracias. Probarlo.
Mire en el directorio /logs/crashlog después del arranque - hay archivos y si los hay, por favor adjúntelos aquí en un archivo zip.
1. ¿Después de intentar iniciar o cuando puedo iniciar el terminal?
2. logs/crashlog ¿dónde está? ........crashlog no se ve en absoluto
He reproducido el error. Probablemente es una consecuencia del hecho de que las matrices para los búferes de los indicadores se asignan dinámicamente (como parte de los objetos). Sugiero enviar la fuente a la SD.
Gracias. Lo haré.
Lo hice sin el altavoz - se producen los mismos errores
1. ¿Después de intentar iniciar o cuando puedo iniciar el terminal?
2. logs/crashlog ¿dónde está? ........crashlog no se ve en absoluto
Después de intentar arrancar.
El directorio /logs/crashlog debe buscarse en el directorio local de Windows XP.
Por favor, comenten la función IndicatorBuffers()/SetIndexBuffer() en MQL4
Es mejor poner cosas como esta directamente en el servicio de atención al cliente.