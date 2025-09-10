Errores, fallos, preguntas - página 1192

gnawingmarket:

XP pro 2002 Pask 3 CPU tipo Intel Celeron 420, 1600 MHz (8 x 200) la lista de software tiene 28,68 MW

No tengo XP a mano, no puedo escribir las rutas exactas.

Intenta ejecutarlo como administrador.

Desactive su cortafuegos.

En el panel de control - administración mira los registros de windows.

Prueba el modo de compatibilidad.

 
Silent:

Gracias. Lo probaré.
 
gnawingmarket:
Mira en el directorio /logs/crashlog después del arranque para ver si los archivos están allí y si es así, adjúntalos aquí en un archivo zip, por favor.
 
Renat:
1. ¿Después de intentar iniciar o cuando puedo iniciar el terminal?

2. logs/crashlog ¿dónde está? ........crashlog no se ve en absoluto

 
Tengo que salir un par de horas, luego continuaré. Gracias por su participación.
 
marketeer:
He reproducido el error. Probablemente es una consecuencia del hecho de que las matrices para los búferes de los indicadores se asignan dinámicamente (como parte de los objetos). Sugiero enviar la fuente a la SD.

Gracias. Lo haré.

Lo hice sin el altavoz - se producen los mismos errores

 
gnawingmarket:

1. ¿Después de intentar iniciar o cuando puedo iniciar el terminal?

2. logs/crashlog ¿dónde está? ........crashlog no se ve en absoluto

Después de intentar arrancar.

El directorio /logs/crashlog debe buscarse en el directorio local de Windows XP.

 
Renat:


Por favor, comenten la función IndicatorBuffers()/SetIndexBuffer() en MQL4

Archivos adjuntos:
TestIndicatorBuffers2.mq4  4 kb
 
Luckhuman:

Será mejor que pongas esas cosas en un Servicio de Atención al Cliente.
 
Renat:
Hecho. ¿Cómo puedo saber cuándo se ha corregido un error dejado en Service Desk?
